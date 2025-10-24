Din cauza unui spot publicitar, Trump anunţă că oprește negocierilor comerciale cu Canada: „Un comportament scandalos”

Donald Trump Trump discută despre o campanie publicitară finanţată de provincia canadiană Ontario cu 75 de milioane de dolari în scopul de a convinge alegătorii republicani americani, potrivit mai multor surse din mass-media. Foto: Hepta

Preşedintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump a decis joi seara să anuleze toate negocierile comerciale cu Canada și acuză autorităţile canadiene că au răstălmăcit cuvintele predecesorului său Roland Reagan într-o campanie publicitară contra majorării tarifelor vamale între cele două state, informează AFP, relatează Agerpres.

"Fundaţia Roland Reagan tocmai a anunţat că statul canadian s-ar fi folosit în mod fraudulos de o campanie publicitară care este falsă în care acesta se exprimă negativ asupra tarifelor vamale", declară preşedintele american în mesajul său și spune că această campania mai degrabă ar fi mai potrivită guvernului canadian decât provinciei Ontario.

Însă liderul Americam acuză autorităţile canadiene că "au acţionat în acest mod doar pentru a influenţa decizia Curţii Supreme a SUA şi altor tribunale", unde este contestată legalitatea decretelor preşedintelui american ce au declanşat această majorare a tarifelor vamale.

"Dat fiind faptul că au existat dispute între cele două state toate negocierIe comerciale cu statul canadian au fost finalizate și în prezente sunt sunt rupte", a anunţat Donald Trump pe reţeaua sa socială online Truth Social.

"Tarifele vamale sunt foarte importante pentru securitatea națională și economia din SUA", a justificat preşedintele american.

Premierul provinciei canadiene Ontario Doug Ford a anunţat campania publicitară mai devreme în luna octombrie când a spus că provincia canadiană va cheltui 75 milioane de dolari canadieni (53,5 milioane de dolari americani) pentru a difuza reclame în SUA cu fragmente din discursul susţinut la radio de Ronald Reagan în 1987 în care sunt evidenţiate capcanele tarifelor vamale.

Săptămâna aceasta, Doug Ford le-a declarat reporterilor faptul că "a aflat despre preşedintele (american Donald Trump) a vâzut publicitatea noastră". "Sunt sigur că el nu a fost prea fericit", a adăugat el.

"Este adevărat, pentru că aceste declaraţii au fost făcute de cel mai bun preşedinte pe care l-au avut vreodată SUA, Ronald Reagan", a subliniat Ford. Reagan, care a fost preşedinte al SUA din 1981 până în 1989 şi a murit în 2004, este foarte apreciat în cadrul Partidului Republican al lui Donald Trump.

Reclama care a fost difuzată prima dată în SUA la mijlocul lunii octombrie începe cu Reagan care spune: "Când cineva zice ,,haideţi să impunem tarife asupra importurilor străine'', pare că face un lucru patriotic și totodată protejează produsele şi locurile de muncă americane și pentru o scurtă perioadă de timp acest lucru funcţionează, dar doar pentru o scurtă perioadă de timp".

"Însă pe o perioadă lungă, astfel de bariere vamale lovesc fiecare american, lucrător sau consumator", continuă fostul preşedinte american. "Tarifele mari duc inevitabil la represalii din partea ţărilor străine şi la declanşarea unor războaie comerciale feroce și atunci se întâmplă ce este mai rău. Pieţele scad şi se prăbuşesc, businessul şi industriile se închid şi milioane de oameni îşi pierd locurile de muncă", subliniază Ronald Reagan în discursul său din 1987.

Cu mai puţin de două ore înainte de postarea lui Donald Trump, Fundaţia Ronald Reagan a declarat pe reţeaua socială online X că această campanie canadiană a folosit o manieră selectivă extrase audio şi video" dintr-un discurs radiofonic asupra comerţului, discurs susţinut de fostul preşedinte republican în aprilie 1987.

Fundaţia a subliniat că publicitatea "deformează" afirmaţiile lui Ronald Reagan şi a adăugat că ea examinează "opţiunile juridice în acest dosar".

"Publicitatea distorsionează discursul de la radio al preşedintelui şi guvernul provinciei Ontario nu a cerut şi nu a primit permisiunea de a folosi şi edita declaraţiile", a continuat fundaţia, postând de asemenea un link către întregul discurs.

În discursul complet care durează cinci minute comparativ cu cele 60 de secunde din publicitate, Reagan explică de ce a decis să impună tarife "asupra unor produse japoneze ca răspuns la incapacitatea Japoniei de a pune în aplicare acordul comercial semnat cu noi asupra dispozitivelor electronice numite semiconductori".

Înainte de această situaţie neprevăzută, un acord comercial între Ottawa şi Washington asupra oţelului, aluminiului şi energiei părea că poate fi încheiat, scrie Globe and Mail, cu referire la întrevederea ce urmează să aibă loc între premierul canadian Mark Carney şi preşedintele american Donald Trump în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), la sfârşitul lunii.

Întrebat marţi cu privire la acest subiect, premierul canadian nu a negat, dar nici nu a confirmat iminenţa acestui posibil acord. "Vom vedea", a declarat el în faţa jurnaliştilor. "Suntem în negoceri intensive în acest moment", a adăugat el.

Mark Carney a avut o întrevedere la începutul lui octombrie cu Donald Trump la Casa Albă pentru a încerca să avanseze spre o soluţionare a conflictului, însă nu a obţinut nicio concesie publică. 85% dintre schimburile transfrontaliere rămân exceptate de tarife vamale, SUA şi Canada fiind în continuare semnatare ale Tratatului de liber-schimb nord-american (ACEUM).

Însă tarifele vamale sectoriale mondiale impuse de Donald Trump în special asupra oţelului, aluminiului şi industriei auto au lovit puternic Canada un factor ce a adus la pierderi de locuri de muncă şi totodată reprezintă o presiune mare pentru companii.