Radu Miruţă, după participarea la ceremonia de comemorare pentru Crans-Montana: M-am convins cât de importantă e unitatea

Radu Miruţă, la ceremonia de comemorare a victimelor tragediei de la barul Le Constellation din Crans-Montana. Sursa foto: Facebook/Radu Miruţă

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat duminică, după participarea la ceremonia din Elveţia de comemorare a victimelor incendiului din barul de la Crans-Montana, că în acele momente s-a convins, încă o dată, cât de importantă este unitatea între oameni, între comunităţi şi între ţări, potrivit Agerpres. "A fost un moment de emoţie profundă şi sinceră, în care o ţară întreagă şi-a plâns morţii unui incident devastator", a spus Radu Miruţă.

În ziua în care a avut loc ceremonia de comemorare pentru victimele incendiului din barul din Crans-Montana a fost aceeaşi în care Jacques Moretti, unul dintre cei doi proprietari ai localului, a fost plasat în arest preventiv. Tragedia s-a soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi, majoritatea cu arsuri grave, iar jumătate dintre cei decedaţi au vârste cuprinse între 14 şi 17 ani.

Ministrul Apărării a precizat într-o postare pe pagina sa de Facebook că a participat la ceremonia naţională de comemorare, desfăşurată vineri, 9 ianuarie, în oraşul elveţian Martigny, împreună cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), secretarul de stat, Raed Arafat. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, se numără printre oficialii care au fost prezenţi la eveniment.

"Săptămâna aceasta, m-am convins, încă o dată, cât de importantă este unitatea: între oameni, între comunităţi, între ţări. Trăim o perioadă plină de semne de întrebare, de schimbări rapide şi de dileme pe care, până nu demult, nici nu le puteam anticipa.

Dar un lucru este sigur: nu vom putea trece cu bine peste încercările care ni se aşază în faţă dacă nu rămânem împreună – uniţi, solidari, încercând să ne înţelegem mai bine unii pe alţii. Împreună cu domnul doctor Raed Arafat am participat la ceremonia de comemorare a victimelor tragediei din Crans Montana. A fost un moment de emoţie profundă şi sinceră, în care o ţară întreagă şi-a plâns morţii unui incident devastator", a relatat ministrul Miruţă, în postarea făcută duminică după-amiaza.

El a adăugat că gândurile sale s-au îndreptat atunci şi către tânărul român de 18 ani, decedat în incendiul de la Crans Montana.

"Gândurile mele s-au îndreptat şi către tânărul de 18 ani din Gorj, căruia destinul i-a fost frânt mult prea devreme, şi către familia sa, care trece prin clipe cumplite, printr-o durere pe care niciun părinte nu ar trebui să o trăiască vreodată.

În acele momente am simţit, mai clar ca oricând, puterea acelui «împreună» care salvează, care alină, care ajută să mergem mai departe, chiar şi atunci când pare imposibil", a mai scris ministrul Apărării Naţionale.

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a adoptat, pe 2 ianuarie, o hotărâre privind punerea la dispoziţie a unei capacităţi aeriene de transport medicalizat (Medevac) în sprijinul autorităţilor elveţiene, ca urmare a solicitării formulate de Confederaţia Elveţiană prin intermediul Mecanismului European de Protecţie Civilă, în urma incendiului din clubul din staţiunea Crans Montana.

O aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a zburat în Elveţia, de unde a transportat şase pacienţi diagnosticaţi cu arsuri la un spital din Paris, Franţa, a informat săptămâna trecută Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Incendiul din noaptea de Anul Nou de la barul din staţiunea Crans Montana s-a soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi. Franţa şi Italia, afectate în special de această tragedie, cu nouă şi, respectiv, şase morţi şi numeroşi răniţi, au fost reprezentate la ceremoniile de vineri de la Martigny de preşedinţii Emmanuel Macron şi Sergio Mattarella.

