Şase pacienţi cu arsuri sunt transportaţi din Elveţia la un spital din Paris cu o aeronavă a Forţelor Aeriene Române

O aeronavă Spartan a Armatei Române va transporta răniți din Elveția la Paris. Sursa foto: Facebook/ Radu Miruță

Șase pacienți, răniți în incendiul din Crans-Montana, au fost transportați din Elveția la un spital din Paris cu o aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a anunțat Ministerul Apărării, potrivit Agerpres.

Aeronava a decolat, vineri, în jurul orei 19:00, din Baza 90 Transport Aerian, de la Otopeni, cu destinaţia Elveţia.

Potrivit sursei citate, pacienţii vor fi monitorizaţi pe timpul zborului de o echipă medicală mixtă asigurată de Forţele Aeriene Române şi de UPU SMURD al SCUB Floreasca.



Misiunea aeronavei a fost aprobată la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în baza cererii de asistenţă internaţională formulată de autorităţile din Confederaţia Elveţiană, prin intermediul Mecanismului European de Protecţie Civilă, precizează MApN.



Sursa menţionată aminteşte că mecanismul a fost instituit în 2001 de Uniunea Europeană pentru a permite ţărilor participante (UE şi non-UE) să îşi coordoneze asistenţa în cazul unei situaţii de urgenţă la scară largă care nu poate fi rezolvată doar de sistemul de protecţie civilă al unei ţări.



Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a declarat, vineri, că România ajută Elveţia în urma incendiului de la barul din staţiunea Crans-Montana datorită activării Mecanismului european de protecţie civilă, el arătând că multe dintre procedurile acestui mecanism de asistenţă au fost create după lecţia tragediei de la „Colectiv” din 2015.

Răniţii identificaţi provin din mai multe ţări europene

Persoanele rănite în incendiul devastator produs în noaptea de Anul Nou în barul Le Constellation din staţiunea elveţiană de schi Crans-Montana şi identificate de autorităţile elveţiene provin din multe ţări europene. Numărul total al răniţilor este 119, iar al morţilor - 40.



Potrivit şefului poliţiei cantonale din Valais, Frederic Gisler, printre persoanele identificate se numără 71 de elveţieni, 14 francezi, 11 italieni, patru sârbi, precum şi un bosniac, un belgian, un luxemburghez, un polonez şi un portughez. În cazul a 14 răniţi, naţionalitatea nu a fost încă stabilită.



Autorităţile nu au oferit, deocamdată, detalii privind identitatea sau naţionalităţile celor 40 de persoane decedate.



Potrivit AFP, poliţia a deschis dosare ante-mortem pentru persoane dispărute în cooperare cu mai multe state, printre care Belgia, Franţa, Italia, Portugalia, Filipine, România, Serbia şi Turcia. Un cetăţean israelian cu dublă cetăţenie este dat dispărut.



Autorităţile indică drept ipoteză principală de declanşare a incendiului utilizarea unor lumânări aprinse în subsolul barului. Imagini video apărute pe reţelele sociale arată momentul aprinderii tavanului, iar alte înregistrări surprind tineri încercând disperat să iasă din local, a cărui capacitate maximă era de 300 de persoane.



La faţa locului, clădirile din jur nu prezintă urme vizibile de incendiu, iar structura de lemn a terasei şi firma barului par neafectate, ceea ce sugerează că pagubele s-au concentrat în principal în subsol.



Vineri, mai multe vehicule care transportau trupurile victimelor au ajuns la centrul funerar din Sion, capitala cantonului Valais. În semn de omagiu, clopotele majorităţii bisericilor din Elveţia au sunat la ora 18:00 (17:00 GMT).



În cadrul mecanismului de protecţie civilă al Uniunii Europene, Elveţia a solicitat sprijin pentru preluarea răniţilor. Aproximativ 50 de persoane au fost sau urmează să fie transferate în centre specializate pentru mari arşi din alte ţări europene. „Majoritatea sunt răniţi grav”, au precizat autorităţile medicale. Serviciile elveţiene de transfuzie au lansat un apel public pentru donare de sânge.



Autorităţile cantonale au anunţat că o ceremonie de comemorare va avea loc la Crans-Montana pe 9 ianuarie, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare.