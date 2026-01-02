Surse: Un tânăr român de 18 ani e dat dispărut după incendiul din Crans-Montana

Un cetățean român s-ar afla printre victimele incendiului din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, din noaptea de Revelion, potrivit surselor Antena 3 CNN. Ar fi vorba despre un tânăr de 18 ani, care în acest moment este dispărut.

Aceleași surse spun că autoritățile române au primit primele informații, prin consulat, în cursul zilei de joi, 1 ianuarie.

Până în acest moment, Ministerul Afacerilor Externe nu a confirmat oficial informația.

Sunt cel puțin 115 răniți în acest moment, dintre care majoritatea se află în stare gravă și doar o parte din ei au fost identificați. Autoritățile au anunțat până că cel puâin 40 de persoane au decedat.

Contactat vineri de AFP, ambasadorul Italiei în Elveția a declarat că autoritățile din cantonul Valais l-au informat despre un număr de 47 de morți și 112 răniți.

„Avem 47 de victime neidentificate a căror identificare va dura zile, va fi atât de dificilă. Și avem 112 răniți, dintre care 107 au fost identificați și ale căror familii au fost deja anunțate”, a explicat el.