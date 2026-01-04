Un român de 18 ani a fost identificat printre victimele din incendiul din Crans-Montana

Comunitatea din Crans-Montana e în stare de șoc după incendiul din barul Le Constellation. Sursa foto: Getty Images

Un român de 18 ani a fost identificat printre victimele în incendiul din Crans-Montana, a anunțat duminică Ministerul Afacerilor Externe. Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei.

"În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat.

Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei.

De asemenea, echipa consulară a ambasadei menține legătura cu autoritățile elvețiene competente.

Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleanțe familiei îndoliate.

MAE amintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berna: telefon call-center: +41 31 351 05 46 și +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05", a comunicat MAE.

Șaisprezece noi victime ale incendiului de la Crans-Montana, inclusiv mai mulți minori, au fost identificate, au anunțat duminică autoritățile din Valais. Un total de 24 de victime au fost identificate, a scris BBC.

Zece dintre victimele nou identificate sunt elvețiene. Printre acestea se numără o fată de 14 ani, doi tineri de 15 ani și o femeie de 18 ani, precum și doi băieți de 16 ani și un băiat de 17 ani. Există, de asemenea, un bărbat de 18 ani, un bărbat de 20 de ani și un bărbat de 21 de ani.

Printre victimele nou identificate se numără și trei italieni de 16 ani, dintre care unul deținea dublă cetățenie italiană și emirateză, precum și un român de 18 ani, un francez de 39 de ani și un turc de 18 ani, a relatat BBC.

Elveţia a decretat o zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea trecerii dintre ani într-un bar din staţiunea alpină Crans-Montana, care a făcut 40 de morţi şi 119 răniţi, a anunţat preşedintele ţării, Guy Parmelin. În semn suplimentar de solidaritate naţională, se vor trage clopotele tuturor bisericilor din Elveţia la ora 14:00 (13:00 GMT) când va începe o ceremonie de comemorare la Crans-Montana.

Totodată, autorităţile elveţiene au anunţat deschiderea unei anchete penale împotriva celor doi administratori francezi ai barului. Aceştia sunt „acuzaţi de omor din culpă, vătămare corporală din culpă şi incendiere din culpă”, conform unui comunicat al poliţiei şi al parchetului din cantonul Valais.