Aeroportul din Oslo a închis temporar o pistă după detectarea unei drone suspecte

Principalul aeroport din Oslo, Norvegia, a închis temporar una dintre cele două piste ale sale duminică, după ce a fost observată o dronă suspectă în zonă, a declarat operatorul Avinor, informează The Jerusalem Post.
Închiderea unei piste a aeroportului Gadermoen a fost provocată de apariţia unei "mici drone recreative" și a durat aproape jumătate de oră înainte ca traficul normal să fie restabilit, a declarat un purtător de cuvânt al Avinor, potrivit sursei citate.
Aeroportul, cunoscut și sub numele de Gardermoen, are două piste nord-sud și este al doilea cel mai mare aeroport din regiunea scandinavă și nordică.
În ultimele luni, aviaţia europeană a fost aruncată în haos de mai multe ori din cauza observării de drone şi a incursiunilor aeriene, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga, München şi Oslo.