Aeroportul din Oslo a închis temporar o pistă după detectarea unei drone suspecte

Publicat la 19:34 11 Ian 2026 Modificat la 19:36 11 Ian 2026

Gardermoen este al doilea aeroport ca mărime din regiunea scandinavă și nordică. Sursa foto: Getty Images

Principalul aeroport din Oslo, Norvegia, a închis temporar una dintre cele două piste ale sale duminică, după ce a fost observată o dronă suspectă în zonă, a declarat operatorul Avinor, informează The Jerusalem Post.

Închiderea unei piste a aeroportului Gadermoen a fost provocată de apariţia unei "mici drone recreative" și a durat aproape jumătate de oră înainte ca traficul normal să fie restabilit, a declarat un purtător de cuvânt al Avinor, potrivit sursei citate.

Aeroportul, cunoscut și sub numele de Gardermoen, are două piste nord-sud și este al doilea cel mai mare aeroport din regiunea scandinavă și nordică.

În ultimele luni, aviaţia europeană a fost aruncată în haos de mai multe ori din cauza observării de drone şi a incursiunilor aeriene, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga, München şi Oslo.