De ce are America nevoie de pământurile rare ale Chinei: „Aurul invizibil” care poate decide următorul război economic

3 minute de citit Publicat la 16:00 18 Oct 2025 Modificat la 16:02 18 Oct 2025

Analiștii spun că regimul de la Beijing folosește controlul asupra acestor resurse ca armă strategică. Sursa Foto: Profimedia Images

Războiul comercial dintre SUA și China s-a reaprins după câteva luni de armistițiu. Miza? Nu sunt microcipurile, ci pământurile rare — acele metale aproape invizibile, dar indispensabile pentru lumea modernă: de la mașini electrice și smartphone-uri, până la rachete și avioane de luptă, scrie BBC.

În ultimele luni, Beijingul a impus restricții tot mai dure asupra exportului acestor minerale esențiale. Orice companie chineză care dorește să trimită pământuri rare în străinătate trebuie acum să obțină aprobare directă de la guvern, o măsură care a lovit în plin industria americană — profund dependentă de importurile din China.

Analiștii spun că regimul de la Beijing folosește controlul asupra acestor resurse ca armă strategică în negocierile comerciale cu Washingtonul.

Ce sunt pământurile rare și de ce sunt atât de importante

Pământurile rare reprezintă un grup de 17 elemente chimice esențiale pentru producerea dispozitivelor moderne. Deși multe se găsesc în natură, sunt numite „rare” pentru că nu apar în formă pură, iar extracția lor este costisitoare și extrem de poluantă.

Printre ele se numără neodimul, folosit în magneții puternici care dau viață motoarelor electrice, boxelor, hard disk-urilor și chiar motoarelor de avioane cu reacție.

Ytriul și europiul sunt vitale pentru producerea ecranelor TV și a monitoarelor, datorită modului în care redau culorile.

„Tot ce poți aprinde sau stinge – de la telefon până la satelit – conține pământuri rare”, explică Thomas Kruemmer, directorul Ginger International Trade and Investment.

Aceste metale sunt, de asemenea, fundamentale pentru tehnologiile medicale avansate, cum ar fi laserul chirurgical și scanările RMN, dar și pentru industria apărării.

China deține monopolul global

Conform Agenției Internaționale pentru Energie, China controlează 61% din producția mondială de pământuri rare și aproape 92% din procesarea lor.

Asta înseamnă că Beijingul decide cine primește și cine nu aceste resurse esențiale pentru economia globală.

De ce ceilalți nu concurează? Pentru că extracția acestor metale produce deșeuri radioactive, iar țările din Uniunea Europeană și SUA ezită să le exploateze din motive de siguranță și mediu.

„Toate deșeurile radioactive trebuie eliminate în condiții permanente și sigure. În Europa, toate facilitățile de depozitare sunt încă temporare”, a spus Kruemmer.

Dominanța Chinei nu a apărut peste noapte. Ea este rezultatul a decenii de investiții strategice. Încă din 1992, liderul Deng Xiaoping declara:

„Orientul Mijlociu are petrol. China are pământuri rare.”

Cum a început noul conflict comercial

După ce Washingtonul a introdus în aprilie noi taxe vamale asupra bunurilor chinezești, Beijingul a ripostat limitând exporturile pentru șapte pământuri rare esențiale — majoritatea metale grele folosite în industria militară. Acestea sunt mai rare, mai greu de procesat și, implicit, mult mai valoroase. De atunci, toate firmele care exportă astfel de minerale trebuie să obțină licențe speciale și să declare utilizarea exactă a produsului.

Potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), SUA este complet vulnerabilă, deoarece nu există nicio capacitate de procesare a acestor metale în afara Chinei.

În octombrie, Beijingul a mers mai departe, extinzând controalele chiar și pentru cantități mici de pământuri rare, iar companiile străine trebuie acum să ceară autorizare individuală de export.

Lovitura dată industriei americane

Un raport al US Geological Survey arată că între 2020 și 2023, SUA au importat 70% din totalul pământurilor rare direct din China.

Washingtonul acuză acum Beijingul de „coerciție economică” și de o „manevră de control global al lanțurilor de aprovizionare”, după cum a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Impactul potențial este uriaș. Pământurile rare grele sunt indispensabile pentru radare, rachete, avioane F-35, drone militare Predator și alte sisteme avansate.

„Efectul asupra industriei americane de apărare va fi substanțial”, avertizează Kruemmer.

Dar nu doar armata este în pericol. Industria de producție americană – pe care președintele Donald Trump a promis că o va revigora – riscă blocaje, întârzieri și scumpiri masive.

„Prețurile vor exploda, iar producătorii din domeniile high-tech și militar se vor confrunta cu lipsuri de materiale și opriri de producție”, spune dr. Gavin Harper, cercetător la Universitatea din Birmingham.

Poate America produce singură?

În prezent, SUA are o singură mină activă de pământuri rare, dar nu are infrastructura necesară pentru a separa metalele grele — așa că trimite minereul brut în China pentru procesare.

În anii ’80, America era lider mondial în acest domeniu, dar companiile au ieșit de pe piață după ce China a început să producă mai ieftin și la scară masivă.

De aceea, Trump a încercat în ultimii ani să semneze acorduri miniere cu Ucraina și să-și asigure accesul la resurse din Groenlanda, unde se află a opta rezervă mondială de pământuri rare.

Însă tonul agresiv adoptat de Washington în relațiile cu Beijingul și cu alte țări a complicat lucrurile.

„SUA se află într-o poziție paradoxală: pe de o parte, a antagonizat China, care deține monopolul; pe de altă parte, și-a înstrăinat alți potențiali parteneri prin tarife și politici ostile”, explică Harper.