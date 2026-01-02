Antena 3 CNN Externe Mapamond Un adolescent român este în spital, în stare critică, în Italia, după explozia unei petarde în noaptea de Revelion

artificii si petarde
Autorităţile italiene reamintesc că incidentele au avut loc în ciuda interdicţiilor privind folosirea petardelor în numeroase localităţi. Foto: Profimedia Images

Un adolescent român în vârstă de 17 ani se află în spital, în stare critică, în Italia, după ce a fost grav rănit de explozia unei petarde în noaptea de Revelion, relatează Agerpres. Tânărul a suferit răni grave la mâini, gât şi faţă, iar mâna stângă i-a fost amputată.

Haosul tradiţional provocat de artificii în noaptea dintre ani în Italia s-a soldat cu un mort şi 283 de persoane rănite, dintre care 68 de minori, potrivit bilanţului oficial al Departamentului pentru Securitate Publică.

Printre cele mai grave cazuri se află şi un băiat român de 17 ani, transportat de urgenţă cu elicopterul din localitatea Vieste. Adolescentul a suferit răni grave la mâini, gât şi faţă, iar mâna stângă i-a fost amputată. Starea sa este critică.

De asemenea, printre victime se numără şi un cetăţean moldovean decedat. Este vorba de un bărbat de 63 de ani, găsit decedat la Acilia, o suburbie a Romei. Potrivit carabinierilor, acesta a murit în urma unei hemoragii provocate de explozia unei petarde pe care o ţinea în mână.

Autorităţile italiene reamintesc că incidentele au avut loc în ciuda interdicţiilor privind folosirea petardelor în numeroase localităţi, iar serviciile de urgenţă şi pompierii au intervenit de sute de ori pe parcursul nopţii de Revelion. 

