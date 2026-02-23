Racheta misiunii Artemis 2 are probleme și va fi dată jos de pe rampă. Lansarea se amână cel puțin o lună

Racheta misiunii Artemis 2 are probleme și va fi dată jos de pe rampă. Foto: Getty Images

NASA a decis să coboare racheta misiunii Artemis 2 de pe rampa de lansare din cauza unei probleme tehnice, fereastra de lansare din luna martie fiind practic închisă, transmite Space.com, preluată de Agerpres.

Agenţia spaţială americană a anunţat duminică retragerea masivei rachete Spaece Launch System (SLS) de pe platforma de lansare 39B de la Centrul Spaţial Kennedy din Florida, pentru a remedia o problemă cu aprovizionarea cu heliu de pe treapta superioară a rachetei.

Decizia nu a fost o surpriză. Şeful NASA, Jared Isaacman, a anunţat sâmbătă că mişcarea ar putea fi necesară după ce a descoperit un blocaj în fluxul de heliu către treapta superioară a rachetei.

"Acest lucru va avea aproape sigur un impact asupra perioadei de lansare din martie", a declarat Isaacman pe reţeaua X.

NASA a confirmat o amânare a lansării până cel mai devreme în aprilie, urmând ca odată coborâtă de pe rampa de lansare, racheta să fie transportată în hangarul său, Vehicle Assembly Building, pentru reparaţii.

"În funcţie de vreme, NASA va retrage racheta SLS şi nava spaţială Orion de pe rampa de lansare de la Centrul Spaţial Kennedy al agenţiei din Florida chiar marţi, 24 februarie", a scris NASA într-o actualizare de duminică.

"După ce datele de peste noapte au arătat o întrerupere a fluxului de heliu în treapta intermediară de propulsie criogenică SLS, echipele remediază defecţiunea şi se pregătesc pentru o probabilă revenire a Artemis II la VAB la @NASAKennedy. Acest lucru va avea aproape sigur un impact asupra perioadei de lansare din martie.

@NASA va continua să ofere actualizări pe măsură ce acestea devin disponibile", a postat şeful NASA pe X.

Fereastra de lansare anunţată de NASA pentru luna martie era relativ scurtă - între 6 şi 9 martie, cu o altă oportunitate pe 11 martie. Dacă Artemis 2 nu ar fi putut atinge niciuna dintre aceste date, NASA ar fi trebuit să aştepte cel puţin trei săptămâni suplimentare. Următoarea fereastră prezintă datele de lansare ţintă pentru 1 aprilie, 3-6 aprilie şi 30 aprilie.

Vestea despre o problemă la racheta Artemis 2 de sâmbătă a fost oarecum o surpriză. A venit la doar o zi după ce NASA a anunţat că vizează 6 martie pentru lansarea Artemis 2, prima misiune cu echipaj uman dincolo de orbita joasă a Pământului de la sfârşitul erei Apollo. Artemis 2 va trimite trei astronauţi NASA şi un astronaut canadian într-o călătorie de aproximativ 10 zile în jurul Lunii şi înapoi pe Pământ într-o capsulă Orion.

Scurgerile de hidrogen lichid au afectat şi misiunea Artemis 1, întârziind lansarea acelei misiuni fără echipaj în jurul Lunii. Artemis 1 s-a desfăşurat în cele din urmă cu succes în 2022.

În timpul unei conferinţe de presă de vineri, membrii echipei Artemis 2 au declarat că mai sunt doar câteva aspecte importante de verificat înainte ca misiunea să primească undă verde pentru lansare.

Un flux adecvat de heliu este vital pentru funcţionarea corectă a treptei superioare a SLS; acesta presurizează rezervoarele de hidrogen şi oxigen lichid şi ajută la menţinerea "condiţiilor de mediu adecvate" pentru funcţionarea motorului, conform unei postări de pe blogul NASA.