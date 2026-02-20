Un fost astronaut NASA avertizează că scutul termic din misiunea Artemis II spre Lună este periculos: "Jucăm ruleta rusească"

Un fost inginer NASA avertizează asupra scutului termic din misiunea Artemis II spre Lună. Foto: Profimedia Images

Un fost inginer şi astronaut NASA și-a exprimat îngrijorarea cu privire la scutul termic al navei spațiale Orion. Calitatea acestuia este esențială pentru a proteja astronauții de temperaturile extreme de la reintrare, iar Charlie Camarda, care a lucrat ca inginer la NASA vreme de 20 de ani și a zburat la bordul primei navete spațiale după Columbia, a vorbit deschis despre riscurile potențiale. „Cu siguranță nu ar trebui să zburăm cu un echipaj la bordul acestui vehicul”, a spus fostul astronaut, notează ABC.

Agenţia spaţială americană (NASA) a decis să amâne lansarea misiunii sale Artemis II spre Lună pentru luna martie după ce a constatat câteva probleme tehnice în timpul unui test, a anunţat marţi administratorul său, Jared Isaacman.

"Renunţăm la fereastra de lansare din februarie şi ţintim luna martie pentru cea mai apropiată lansare posibilă pentru Artemis II”, a scris Jared Isaacman într-un mesaj pe X.

Dacă Artemis II va fi lansată cu succes, în luna martie, o echipă de patru astronauți va petrece 10 zile în spațiu la bordul navei spațiale Orion.

Camarda este îngrijorat de coborârea navei spațiale înapoi pe Pământ după ce aceasta va înconjura Luna - în special de faptul că scutul său termic protector ar putea să nu fie la înălțimea așteptărilor.

NASA a mai avut probleme cu scuturile termice. În 2003, naveta spațială Columbia s-a destrămat la reintrare, ucigând toți cei șapte membri ai echipajului aflați la bord. Investigațiile au descoperit că dezastrul a fost cauzat de daunele provocate de o lovitură de spumă în timpul lansării, care a străpuns scutul termic al navetei.

În ianuarie, administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat că are „încredere deplină în nava spațială Orion și în scutul său termic”.

Dr. Camarda nu este convins:„Am pierdut trei colegi și șapte prieteni pe Columbia... Nu vreau să văd un alt echipaj pierdut.”

Ce este un scut termic

Un scut termic este un strat gros de pe fundul navei spațiale, construit pentru a rezista la temperaturi de aproximativ 3.000 de grade Celsius care apar la reintrare.

Scutul termic al lui Orion este alcătuit din 186 de blocuri dintr-un material numit Avcoat, care protejează nava spațială pe măsură ce se încălzește și arde într-un mod controlat pentru a evita ca zona de sub ea să se încălzească prea tare.

O tehnologie similară a fost utilizată pentru prima dată în misiunile Apollo din anii 1960 și 1970 și, din această cauză, inginerii NASA erau încrezători că vor ști cum se va comporta materialul.

În noiembrie 2022, în timpul primei misiuni Artemis care a călătorit în jurul Lunii, nava spațială a fost pusă la încercare folosind manechine de testare în loc de oameni.

De la Artemis I, NASA a efectuat teste intense de încălzire la sol. Cu toate acestea, Artemis II va fi prima dată când nava spațială Orion va zbura de când au apărut problemele legate de scutul termic.

Crăpături și cratere pe suprafața scutului termic, la Artemis I

Inginerii NASA au descoperit peste o sută de crăpături și cratere pe suprafața scutului termic al lui Orion când a aterizat misiunea Artemis I. „Când Orion s-a întors prin atmosferă... se întorcea cu o viteză foarte mare”, a spu Whitman Cobb.

NASA a investigat problema și a publicat un raport în mai 2024, la un an și jumătate după misiunea Artemis I.

Raportul sugera că schimbarea modului în care Artemis II a reintrat în atmosferă ar rezolva problema - în loc să facă o manevră de „dublă săritură” pentru a încerca să încetinească, Artemis II ar intra direct în atmosferă.

Ideea era că acest lucru ar reduce timpul necesar expunerii scutului termic la temperaturile atmosferice extrem de ridicate, ceea ce ar duce la mai puține crăpături și daune sub suprafață.

Isaacman a spus că încrederea sa în performanța scutului termic se „bazează pe analize riguroase și pe munca unor ingineri excepționali care au urmărit datele pe tot parcursul procesului”.

Însă îngrijorările legate de scutul termic nu au dispărut.

Dr. Camarda a spus că a fost extrem de îngrijorat când a văzut raportul NASA. „Scutul termic de pe burta vehiculului... trebuie să absoarbă toată căldura”, a spus el.

Deși materialul Avcoat este foarte similar cu cel folosit în misiunile Apollo, acesta a fost ușor reformulat pentru Artemis. Acest lucru se datorează parțial necesității de a reproiecta tehnologia și parțial pentru a respecta legislația de mediu care interzice anumiți compuși.

Dr. Camarda vede asemănări între Artemis II și perioada premergătoare dezastrelor Challenger și Columbia, unde NASA a continuat să zboare cu navete spațiale în ciuda „unei probleme cunoscute”:

„Am continuat să zburăm până când nu a mai fost sigur... nu am rezolvat niciodată problema. Nu ar fi trebuit să avem niciodată Columbia, nu ar fi trebuit să avem niciodată Challenger și mă tem să spun că dacă zburăm cu Artemis II cu echipajul, jucăm ruleta rusească. Nu ne-am învățat lecția”.