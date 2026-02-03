Misiunea Artemis II spre Lună se amână pentru martie: NASA anunță mai multe probleme la repetiție, inclusiv „o scurgere de hidrogen”

2 minute de citit Publicat la 14:07 03 Feb 2026 Modificat la 14:07 03 Feb 2026

Racheta SLS a NASA pentru misiunea Artemis II. Sursa foto: Hepta

Agenţia spaţială americană (NASA) a decis să amâne lansarea misiunii sale Artemis II spre Lună pentru luna martie după ce a constatat câteva probleme tehnice în timpul unui test, a anunţat marţi administratorul său, Jared Isaacman, informează DPA, potrivit Agerpres.

„Odată cu încheierea repetiţiei generale de astăzi, renunţăm la fereastra de lansare din februarie şi ţintim luna martie pentru cea mai apropiată lansare posibilă pentru Artemis II”, a scris Jared Isaacman într-un mesaj pe reţeaua de socializare X.

Această misiune spaţială are obiectivul de a trimite oameni pe o orbită în jurul Lunii pentru prima dată după 1972, deschizând calea către viitoare aselenizări. Actuala fereastră generală de lansare va dura până în luna aprilie.

Mai multe probleme tehnice au fost înregistrate în timpul repetiţiei generale de marţi, realizată la baza Cape Canaveral din Florida şi care a inclus umplerea cu 2,6 milioane de litri de carburant lichid a rezervoarelor rachetei SLS. Printre aceste probleme s-au numărat „o scurgere de hidrogen lichid la o interfaţă a treptei centrale în timpul procedurii de alimentare”, a precizat Jared Isaacman.

„Impacturi cauzate de vremea rece”

Alţi factori care au dus la decizia de amânare a lansării au inclus „pierderi intermitente ale sunetului la sol şi impacturi cauzate de vremea rece asupra unor camere video”.

Pe lângă echipele prezente la locul de lansare, centrul de control din Houston şi alte centre operate de NASA au fost implicate în realizarea acestui test.

Echipajul misiunii - astronauţii americani Christina Koch, Victor Glover şi Reid Wiseman şi canadianul Jeremey Hansen - se află de mai multe zile într-o etapă de carantină şi de pregătire în Texas.

Din cauza amânării lansării pentru luna martie, cei patru astronauţi vor ieşi din carantină, a precizat NASA.

„Siguranţa rămâne prioritatea noastră esenţială, pentru astronauţii noştri, angajaţii noştri, sistemele noastre şi pentru public. Vom efectua lansarea doar atunci când vom crede că suntem pregătiţi să realizăm această misiune istorică”, a precizat Jared Isaacman.

Ce obiectiv a avut misiunea Artemis I

Misiunea Artemis II urmează să dureze 10 zile şi va purta un echipaj format din patru astronauţi în jurul Lunii. Misiunea Artemis I a fost realizată în 2022 şi a constat într-un zbor în spaţiu, dar fără echipaj.

Artemis II va fi primul zbor cu echipaj uman până la Lună după misiunea Apollo 17, din 1972.

Programată deocamdată pentru mijlocul anului 2027, misiunea Artemis III, care prevede aselenizarea astronauţilor, ar trebui să fie amânată din nou. Modulul de aselenizare dezvoltat de compania SpaceX a miliardarului Elon Musk nu este încă pregătit de zbor, potrivit experţilor americani din sectorul spaţial.