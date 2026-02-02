NASA a început alimentarea cu combustibil a rachetei SLS, din misiunea Artemis 2, care va trimite 4 astronauți către Lună

NASA a început alimentarea cu combustibil a rachetei SLS, din misiunea Artemis 2. Foto: Profimedia Images

NASA a început, luni, un test crucial al impunătoarei rachete Space Launch System, care va propulsa capsula Orion, cu 4 astronauți la bord, în jurul Lunii și înapoi în cadrul misiunii Artemis 2. Agenţia a demarat acţiunea „wet dress rehearsal” (repetiție udă), care înseamnă alimentarea rezervoarelor cu combustibil lichid, notează CNN. Racheta ar urma să plece spre Lună în data de 8 februarie.

Testul "umed" presupune alimentarea rachetei cu 3 milioane de litri cu oxigen lichid și hidrogen lichid.

Repetiția ar putea include şi testarea numărătorii inverse din ziua lansării - cu excepția faptului că, în timpul testului, ceasul va fi oprit cu mai puțin de un minut înainte de final.

Modul în care se desfășoară acest test va oferi indicii despre momentul în care NASA va putea lansa misiunea Artemis II - care ar putea avea loc în mai multe ferestre de lansare între începutul lunii februarie și sfârșitul lunii aprilie.

Christina Koch, Victor Glover și Reid Wiseman de la NASA, precum și Jeremy Hansen de la Agenția Spațială Canadiană, s-ar putea acfla la bordul rachetei SLS, înainte ca nava lor spațială Orion să se desprindă și să înceapă o călătorie spre Lună.

Membrii echipajului, în carantină

NASA a confirmat, pe 23 ianuarie, că membrii echipajului au intrat în carantină la Houston, în pregătirea zborului lor spațial. Astronauții sunt ținuți în mod obișnuit în izolare înainte de decolare pentru a preveni îmbolnăvirea.

Deși astronauții nu vor ateriza pe suprafața Lunii în această misiune, călătoria lor este menită să-i ducă mai profund în sistemul solar decât au călătorit vreodată oamenii, depășind recordul stabilit de astronauții Apollo 13 în 1970.

Au fost probleme în 2022

Înainte de lansare, NASA intenționează să supună racheta SLS unei repetiții generale impecabile. Înainte de primul zbor al rachetei - misiunea de testare Artemis I fără echipaj uman din 2022 - au fost necesare mai multe repetiții generale timp de mai multe luni pentru a se asigura că sistemele erau gata de lansare.

În timpul acelor teste, controlorii de lansare s-au confruntat cu probleme precum încărcarea oxigenului lichid super-răcit, precum și cu scurgeri de hidrogen. Hidrogenul lichid și oxigenul lichid, sau LOX, sunt propulsorii care alimentează racheta SLS.

„Am învățat multe în timpul lansării campaniei Artemis I. Iar lucrurile pe care le-am învățat au fost toate integrate în modul în care intenționăm să încărcăm vehiculul Artemis II.”

NASA a avertizat însă că, deși se așteaptă ca pregătirile de dinaintea lansării să se desfășoare mai ușor pentru această misiune, inginerii au încă opțiunea de a deplasa racheta SLS și nava spațială Orion înapoi de pe rampa de lansare și de a o transporta în clădirea de asamblare a vehiculelor din apropiere pentru lucrări suplimentare, dacă este necesar.

Vremea rece din weekend a amânat data inițială pentru o repetiție generală ploioasă.