Românii din Germania, Austria şi Finlanda nu vor mai putea face plăţi cash peste suma de 10.000 de euro. De când se aplică măsura

Românii din Germania, Austria şi Finlanda nu vor mai putea face plăţi cash peste suma de 10.000 de euro. Sursa foto: Getty Images

Începând cu 1 iulie 2027, Uniunea Europeană interzice plăţile cash de peste 10.000 de euro în toate ţările membre. Totuşi, limitarea la această sumă există deja în România (50.000 lei), în timp ce alte state UE au plafoane şi mai reduse. De exemplu, Grecia are un prag maxim de 500 de euro la plăţile în numerar între persoane fizice, în timp ce Franţa, Italia şi Spania au decis o limită de 1.000 de euro, notează Euro Weekly News. Practic, noua măsură a Bruxelles-ului va afecta doar 3 ţări din blocul comunitar: Germania, Austria şi Finlanda, unde nu există acum plafoane maxime. Olanda, care nici ea nu avea o limită superioară, a decis recent un prag maxim de 3.000 de euro la tranzacţiile cash.

Schimbarea vine în urma unui nou regulament UE care vizează combaterea spălării banilor, a evaziunii fiscale și a tranzacțiilor mari nedepistabile. Odată ce acesta intră în vigoare, oricine încearcă să plătească mai mult de 10.000 de euro în numerar va trebui să treacă la o altă metodă de plată, cum ar fi transferul bancar sau plata cu cardul.

Nu va conta dacă achiziția este făcută în Spania, Germania, Italia sau Olanda. Plafonul va fi același peste tot.

Spania, de exemplu, are deja unul dintre cele mai stricte sisteme din Europa. Plățile în numerar de peste 1.000 euro sunt interzise, iar această regulă este în vigoare de câțiva ani.

Franța și Italia aplică, de asemenea, controale stricte, ceea ce înseamnă că majoritatea achizițiilor mari sunt deja gestionate electronic.

Însă în alte părți, schimbarea va fi mult mai vizibilă. Germania şi Austria, de exemplu, s-au opus mult timp limitelor privind numerarul, argumentând că plata cash este o problemă de intimitate și libertate personală. În aceste țări, plata a zeci de mii de euro în bancnote nu a fost neobișnuită.

Potrivit oficialilor UE, raționamentul este simplu: tranzacțiile mari în numerar nu lasă nicio urmă digitală. Acest lucru le face atractive pentru ascunderea veniturilor, evitarea impozitelor sau transferul de fonduri ilegale.

Prin introducerea unei limite comune, UE dorește să împiedice infractorii să exploateze diferențele dintre sistemele naționale - plătind cash într-o țară pur și simplu pentru că regulile sunt mai flexibile acolo.

Ce reguli există în România

În România, încasările și plățile în numerar între persoane fizice se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei (n.r. - aproximativ 10.000 de euro) pe tranzacție şi sunt interzise încasările și plățile fragmentate în numerar, pentru tranzacțiile mai mari de 50.000 lei.

Plafoane pentru persoane juridice

Încasări în numerar:

Maxim 5.000 lei/zi de la o persoană (PFA, II, IF, firmă etc.).

Maxim 10.000 lei/zi de la o persoană pentru magazinele cash and carry.

Plăți în numerar:

Maxim 5.000 lei/zi către o persoană (PFA, II, IF, firmă etc.), dar nu mai mult de 10.000 lei/zi în total.

Maxim 10.000 lei/zi în total către magazinele cash and carry.

Maxim 5.000 lei/zi din avansuri spre decontare, pentru fiecare persoană care primește avansuri.