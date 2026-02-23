Tensiunile SUA-Iran, la cote maxime. Kallas: „Lumea nu are nevoie de un alt război”. Iranul afirmă: Orice atac este un act de agresiune

„Un act de agresiune va fi considerat un act de agresiune”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene Esmail Baghai. Foto: Getty Images

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a spus luni că „lumea nu are nevoie de un alt război”, când a fost întrebată despre potențialele atacuri militare americane asupra Iranului, scrie Politico. Separat, purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghai, a afirmat că orice atac asupra teritoriului său, inclusiv lovituri limitate, vor fi catalogate drept „acte de agresiune”, notează Agerpres.

„Situația din jurul Iranului este foarte intensă. Nu avem nevoie de un alt război în această regiune. Avem deja multe, așa că am subliniat ideea unei ieșiri diplomatice din această situație”, a declarat Kallas reporterilor în drum spre o reuniune a miniștrilor de externe ai UE la Bruxelles.

Președintele american Donald Trump a declarat că are în vedere atacuri limitate pentru a forța Iranul să își încheie programul nuclear. Dar președintele le-a spus și consilierilor săi că ar putea lansa o campanie mai amplă care vizează înlăturarea liderilor de la Teheran.

SUA și-au consolidat forțele în regiune, deși Washingtonul încă urmărește un posibil acord cu Teheranul, negociatorul numit de Trump, Steve Witkoff, declarând sâmbătă pentru Fox News că președintele era „curios” să afle „de ce ei nu au capitulat”.

La rândul său, Iranul a amenințat că va ataca bazele americane în caz de atac.

Având în vedere prezența puținelor forțe în regiune, rolul puterilor europene a fost în mare parte acela de a observa, deși Kallas a subliniat că „UE împărtășește preocupările SUA cu privire la ambițiile nucleare ale Iranului și la programul său de rachete balistice”.

„Este adevărat că Iranul se află în cel mai slab punct în care s-a aflat până acum. Ar trebui să folosim cu adevărat acest timp pentru a găsi o soluție diplomatică”, a subliniat Kallas.

Iranul va considera loviturile limitate un act de agresiune

Iranul a avertizat, luni, că va considera orice atac asupra teritoriului său, inclusiv lovituri limitate, drept un „act de agresiune”, notează Agerpres.

„Referitor la prima întrebare legată de o lovitură limitată, nu există o lovitură limitată. Un act de agresiune va fi considerat un act de agresiune”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene Esmail Baghai, în cadrul unei conferinţe de presă.

„Orice stat ar reacţiona cu forţă la un act de agresiune în baza dreptului său inerent la apărare legitimă şi este deci ceea ce vom face”, a subliniat el.

Cele două ţări au participat pe 17 februarie, în Elveţia, la o a doua sesiune de convorbiri indirecte mediate de Oman, într-un context de intensificare a desfăşurării militare americane în regiune, unde Washingtonul a trimis două portavioane.



Noi discuţii, confirmate de Iran şi Oman, dar nu şi de SUA în acest stadiu, sunt prevăzute joi.



Şeful diplomaţiei Abbas Araghchi conduce negocierile pentru Iran, în timp ce SUA sunt reprezentate de emisarul Steve Witkoff şi de ginerele preşedintelui american, Jared Kushner.