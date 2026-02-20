Trump ia în considerare atacuri limitate asupra Iranului, ca să pună presiune pentru încheierea unui acord nuclear

Trump ia în considerare atacuri limitate asupra Iranului. Foto: Getty Images

Donald Trump a avertizat, vineri, că sunt posibile atacuri limitate împotriva Iranului, chiar dacă principalul diplomat al țării a declarat că Teheranul se așteaptă să aibă o propunere de acord gata în următoarele zile, după discuțiile nucleare cu Statele Unite, notează AP.

Întrebat despre posibilitatea ca SUA să întreprindă acțiuni militare limitate în timp ce țările negociază, Trump a spus: „Cred că pot spune că iau în considerare acest lucru”. Câteva ore mai târziu, el le-a spus reporterilor că Iranul „ar fi mai bine să negocieze un acord echitabil”.

Tot vineri, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că țara sa intenționează să finalizeze un proiect de acord „în următoarele două-trei zile” pentru a-l trimite la Washington.

„Nu cred că va dura mult, poate, într-o săptămână sau cam așa ceva, putem începe negocieri reale, serioase asupra textului și putem ajunge la o concluzie”, a declarat Araghchi.

SUA, desfăşurare de forţe în Orientul Mijlociu

Tensiunile dintre cele două ţări s-au intensificat pe măsură ce administrația Trump insistă să obțină concesii din partea Iranului și a construit cea mai mare prezență militară americană în Orientul Mijlociu din ultimele decenii, cu mai multe nave de război și aeronave pe drum.

Vineri, grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford a trecut prin Strâmtoarea Gibraltar și a intrat în Marea Mediterană după ce a fost trimis de Trump din Caraibe, conform imaginilor cu nava realizate de fotografi maritimi, postate pe rețelele de socializare.

Atât Iranul, cât și SUA au semnalat că sunt pregătite de război dacă discuțiile privind programul nuclear al Teheranului eșuează. „Suntem pregătiți pentru diplomație și suntem pregătiți pentru negocieri la fel de mult cum suntem pregătiți pentru război”, a declarat Araghchi vineri.

Ali Vaez, expert în Iran la Grupul Internațional de Criză, a declarat că Iranul „ar trata orice acțiune cinetică ca pe o amenințare existențială”.

Vaez a spus că nu crede că liderii Iranului blufează atunci când spun că vor riposta, deși probabil cred că își pot menține puterea în ciuda oricăror atacuri aeriene americane.