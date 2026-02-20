Ministrul iranian de Externe susține că SUA nu au cerut Iranului să renunțe complet la îmbogățirea uraniului

Abbas Araghchi, ministrul de Externe al Iranului. Foto: Profimedia Images

Ministrul de Externe de la Teheran a declarat, într-un interviu pentru postul american MSNBC, că Statele Unite nu au cerut Iranului să renunțe complet la îmbogăţirea uraniului în cursul negocierilor pentru un acord nuclear între cele două țări.

La negocierile care au avut loc marți, în apropiere de Geneva, mediate de către Oman, ministrul Abbas Araghchi susține că SUA nu au cerut Iranului să oprească complet programul de îmbogățire a uraniului.

„Noi nu am propus nicio suspendare, iar Statele Unite n-au cerut «zero îmbogăţire»”, declară într-un interviu acordat postului american MSNBC, difuzat vineri, ministrul iranian.

Abbas Araghchi a fost întrebat dacă Iranul ia în calcul să accepte solicitarea maximalistă a SUA de a opri permanent programul de îmbunătățire a uraniului, moment în care acesta a spus „speculațiile pe care le-ați făcut nu sunt adevărate”.

„Nu am oferit nicio suspendare și partea americană nu a cerut 'zero îmbogățire'”, a adăugat el atunci când a fost întrebat ce speculații sunt neadevărat.

Întrebat din nou dacă SUA nu au cerut Iranului să oprească programul de îmbogățire a uraniului, șeful diplomației iraniene a confirmat. „În acest moment discutăm despre cum să ne asigurăm că programul nuclear al Iranului, inclusiv îmbogățirea uraniului este unul pașnic și va rămâne unul pașnic pentru totdeauna”, a adăugat Araghchi.

Contrar acestei declarații, preşedintele american Donald Trump a cerut în mai multe rânduri o interdicţie totală a îmbogăţirii uraniului de către Iran. Teheranul consideră însă această cerinţă drept o încălcare a unei linii roşii în orice negocieri în dosarul nuclear.

Președintele Donald Trump a dat un nou ultimatum Iranului. „S-ar putea să fim nevoiți să facem un pas în față, sau poate că nu. Poate că vom ajunge la un acord. Veți afla probabil în următoarele 10 zile”, a transmis liderul american.

Armata SUA este pregătită să atace Iranul chiar și sâmbătă, 21 februarie, dar Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la autorizarea unor astfel de acțiuni. Președintele a argumentat în privat atât în favoarea, cât și împotriva acțiunii militare și a consultat consilierii și aliații cu privire la cea mai bună cale de urmat, a declarat o sursă.

Oficialii americani și israelieni au declarat pentru Axios că o operațiune militară împotriva Iranului ar fi probabil o „campanie masivă”, de câteva săptămâni.

Iranul a închis marți părți din Strâmtoarea Ormuz invocând „motive de siguranță”, în timp ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice desfășoară exerciții navale. Agenția oficială de știri a Republicii Islamice a relatat că exercițiile - desfășurate pe fondul mobilizării militare masive a SUA în regiune - ar simula „amenințări maritime reale”.

În iunie 2025, SUA și Israelul au atacat facilitățile nucleare iraniene, în cadrul unui război cu Teheranul desfășurat pe durata a 12 zile. Înainte de aceste atacuri, Iranul ajunsese la un nivel de îmbogățire a uraniului de 60%, fiind tot mai aproape de atingerea pragului de circa 90% necesar pentru producerea unei arme atomice.