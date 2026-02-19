SUA sunt gata să atace Iranul pe 21 februarie. Trump încă nu a luat decizia (CBS)

2 minute de citit Publicat la 10:29 19 Feb 2026 Modificat la 10:35 19 Feb 2026

SUA au trimis în regiune al doilea portavion - USS Gerald Ford - însoțit de propria sa grupare navală de luptă. Imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Armata SUA e gata să atace Iranul sâmbătă, pe 21 februarie, i-au transmis președintelui american Donald Trump înalți oficiali de securitate din administrația Statelor Unite, informează CBS News.

Donald Trump încă nu a luat o decizie finală în privința atacării Iranului, dar la Casa Albă se desfășoară în prezent discuții „dinamice și continue” în legătură cu acest subiect, au declarat oficiali din administrația americană citați, sub anonimat, de CBS.

Sursele citate au atras astenția asupra faptului că, în ultimele zile, Pentagonul a tranferat o parte din trupele aflate în Orientul Mijlociu în Europa și SUA, o procedură care se întâmplă de regula înaintă de un atac și care are scopul de a proteja militarii americani din regiunea în cazul unui contraatac iranian.

Purtătoarlea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt, a spus că „există multe motive și argumente în favoarea unui atac asupra Iranului”, dar că, momentan, președintele Trump se bazează în primul rând „pe diplomație” și că, pentru Iran „Ar fi foarte înțelept să încheie un acord”.

Pentagonul a refuzat să comenteze în vreun fel informațiile CBS.

Subiectul Iranului a fost discutat miercuri în „Situation Room” - încăperea din Casa Albă unde se desfășoară întâlniri legate securitate. Confor surselor citate, toate forțele americane desfășurate în regiunea Orientului Mijlociu se vor afla în poziții de luptă pe la jumătatea lunii martie.

În cadrul unei întrevederi cu Netanyahu, președintele Trump i-a transmis premierului israelian că SUA va sprijini eventualele lovituri ale Israelului împotriva programului nuclear iranian, în cazul în care „negocierile ultimei șanse” dintre Washington și Teheran eșuează.

Luna trecută, SUA au trimis în regiune portavionul USS Abraham Lincoln, însoțit de o întreagă grupare navală de luptă care-l escortează.

Potrivit informațiilor din surse deschise, al doilea portavion american trimis de Trump în regiune, USS Gerald Ford, a intrat prin strâmtoarea Gibraltar în Marea Mediterană.

Iranul a închis marți părți din Strâmtoarea Ormuz invocând „motive de siguranță”, în timp ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice desfășoară exerciții navale, notează CNN, citând presa de la Teheran.

Agenția oficială de știri a Republicii Islamice a relatat că exercițiile - desfășurate pe fondul mobilizării militare masive a SUA în regiune - ar simula „amenințări maritime reale”.

În iunie 2025, SUA și Israelul au atacat facilitățile nucleare iraniene, în cadrul unui război cu Teheranul desfășurat pe durata a 12 zile. Înainte de aceste atacuri, Iranul ajunsese la un nivel de îmbogățire a uraniului de 60%, fiind tot mai aproape de atingerea pragului de circa 90% necesar pentru producerea unei arme atomice.