Trump a primit pe masă opțiunea de lichidare a ayatollahului Ali Khamenei și a fiului acestuia, considerat posibil succesor în Iran

2 minute de citit Publicat la 17:07 21 Feb 2026 Modificat la 17:09 21 Feb 2026

Lui Trump i-a fost prezentat un plan de asasinare a ayatollahului Khamenei. Sursă colaj: Getty Images

Președintelui Trump i s-au prezentat opțiuni militare care includ asasinarea ayatollahului Khamenei și a fiului acestuia, Mojtaba, considerat posibil succesor la șefia absolută a Iranului, scrie Axios.

Informația apare în contextul în care timpul se scurge rapid de la ultimatumul de zece zile dat săptămâna aceasta de președintele american regimului de la Teheran pentru a încheia un acord referitor la programele nuclear și de rachete balistice.

Oficialii americani spun că ștacheta pentru eventuala viitoare propunere nucleară a Iranului este "foarte ridicată".

Un compromis ar trebui să-i convingă pe numeroșii sceptici din cadrul administrației Trump și din regiunea Orientului Mijlociu.

Oficial american citat de Axios: Iranienii continuă să rateze oportunitatea

"Președintele Trump este gata să accepte un acord substanțial, pe care să-l poată vinde politic pe plan intern. Dacă iranienii vor să prevină un atac, ar trebui să ne facă o ofertă pe care n-o putem refuza.

Iranienii continuă să rateze oportunitatea. Dacă se joacă, nu va exista prea multă răbdare", a explicat un oficial american de rang înalt, la adăpostul anonimatului, pentru Axios.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat vineri că o propunere iraniană va fi finalizată în următoarele două sau trei zile.

Însă oficiali americani și israelieni au declarat pentru Axios că Trump ar putea da ordinul de atac chiar în acest weekend.

Sfătuitorii președintelui american au evocat, pentru publicația citată, unele dintre opțiunile care i-au fost prezentate lui Trump de către Pentagon.

Surse Axios: Pentagonul i-a propus lui Trump să-i lichideze pe Khamenei și pe fiul acestuia

"Într-un scenariu, îi elimină pe ayatollah, pe fiul său și pe mullahi. Ceea ce alege președintele nu știe nimeni", a spus unul dintre consilieri.

O a doua sursă Axios a confirmat că un plan de a-i ucide pe Khamenei și pe fiul ayatollahului i-a fost prezentat lui Trump în urmă cu câteva săptămâni.

"Mass-media poate continua să speculeze cât dorește în legătură cu ce gândește (Trump, n.r.), dar numai președintele Trump știe ce ar putea sau nu să facă", a declarat o purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

Axios notează că pozițiile publice ale SUA și Iranului privind îmbogățirea uraniului din republica islamică par incompatibile.

Comentariile ministrului Araghchi și ale oficialilor SUA consultați de Axios sugerează însă că ar putea exista încă loc pentru un compromis de ultim moment.

O jumătate de tonă de uraniu puternic îmbogățit se află în Iran

Conform publicației americane, Iranul nu îmbogățește în prezent uraniu, deoarece centrifugele din instalațiile sale nucleare au fost în mare parte distruse de atacurile SUA din iunie anul trecut.

Statele Unite și Israelul spun că vor ataca din nou dacă îmbogățirea va fi reluată.

La rândul său, liderul suprem Ali Khamenei a transmis că Iranul nu va renunța la "dreptul său" de a îmbogăți materialul fisionabil.

Regimul de la Teheran susține că procesul de îmbogățire vizează doar scopuri civile, în timp ce Israelul și SUA acuză Iranul că urmărește să obțină bomba atomică.

Republica Islamică ar dispune în prezent de aproape o jumătate de tonă de uraniu puternic îmbogățit.