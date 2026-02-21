Iranul pregătește o contrapropunere nucleară, în timp ce Trump spune că „ar face bine să negocieze un acord corect”

Grupul de Luptă al Portavionului Abraham Lincoln este desfășurat în zona de operațiuni a Flotei a 5-a a SUA pentru a sprijini securitatea maritimă și stabilitatea în Orientul Mijlociu. sursa foto: Getty

Ministrul iranian de Externe a declarat că un proiect de contrapropunere ar putea fi gata pentru analiză internă în câteva zile, în timp ce președintele SUA a afirmat că „ar face bine să negocieze un acord corect”, scrie The Guardian.

Ministrul iranian de Externe a anunțat că se așteaptă să aibă pregătit, în câteva zile, un proiect de contrapropunere după discuțiile nucleare purtate săptămâna aceasta cu Statele Unite, în timp ce Donald Trump a spus că ia în considerare lovituri militare limitate.

Doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că planificarea militară a SUA în privința Iranului a ajuns într-un stadiu avansat, opțiunile incluzând țintirea unor persoane în cadrul unui atac și chiar urmărirea unei schimbări de regim la Teheran, dacă Trump ar ordona acest lucru.

Președintele american a acordat joi Teheranului un termen de 10–15 zile pentru a ajunge la un acord care să rezolve disputa nucleară de lungă durată sau să se confrunte cu „lucruri foarte rele”, pe fondul unei consolidări militare americane în Orientul Mijlociu care a alimentat temerile privind un război mai amplu.

Întrebat vineri dacă ia în calcul o lovitură limitată pentru a presa Iranul să încheie un acord, Trump le-a spus reporterilor la Casa Albă: „Cred că pot spune că iau în considerare” acest lucru. Ulterior, la o conferință de presă la Casa Albă, referindu-se la Iran, Trump a adăugat: „Ar face bine să negocieze un acord corect”.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat, după discuțiile indirecte de la Geneva din această săptămână cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele acestuia, Jared Kushner, că părțile au ajuns la o înțelegere asupra principalelor „principii directoare”, însă acest lucru nu înseamnă că un acord este iminent.

Araqchi a declarat pentru postul american MS Now că are un proiect de contrapropunere care ar putea fi gata în următoarele două sau trei zile pentru a fi analizat de oficialii de rang înalt iranieni, iar noi discuții SUA–Iran ar putea avea loc peste aproximativ o săptămână. El a adăugat că o acțiune militară ar complica eforturile de a ajunge la un acord.

După ce SUA și Israel au bombardat instalații nucleare iraniene și unele obiective militare în luna iunie, Trump a reluat în ianuarie amenințările cu lovituri, în timp ce Teheranul reprima cu forță proteste ample.

Referindu-se vineri la reprimarea manifestațiilor, Trump a spus că există o diferență între poporul iranian și conducerea țării. El a afirmat că „32.000 de oameni au fost uciși într-o perioadă relativ scurtă de timp”, cifre care nu au putut fi verificate imediat.

„Este o situație foarte, foarte, foarte tristă”, a declarat Trump, adăugând că amenințările sale cu atacuri asupra Iranului au determinat conducerea să renunțe, în urmă cu două săptămâni, la planuri de execuții în masă.

„Urmau să spânzure 837 de persoane. Și le-am transmis clar că, dacă spânzură o singură persoană, chiar și una singură, vor fi loviți imediat”, a spus el.

Grupul Hrana, cu sediul în SUA, care monitorizează situația drepturilor omului în Iran, a înregistrat 7.114 decese confirmate și afirmă că are încă 11.700 de cazuri în curs de verificare.

La câteva ore după declarațiile lui Trump privind bilanțul victimelor, Araqchi a spus că guvernul iranian a publicat deja o „listă cuprinzătoare” a tuturor celor 3.117 persoane ucise în timpul tulburărilor.

„Dacă cineva pune la îndoială acuratețea datelor noastre, să vină cu dovezi”, a scris el pe platforma X.

Araqchi nu a oferit un calendar exact pentru transmiterea contrapropunerii către Witkoff și Kushner, dar a spus că este convins că un acord diplomatic este la îndemână și ar putea fi obținut „într-o perioadă foarte scurtă de timp”.

Purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, a reiterat îngrijorările privind retorica tot mai intensă și intensificarea activităților militare în regiune.

În timpul discuțiilor de la Geneva, SUA nu au cerut oprirea totală a îmbogățirii uraniului, iar Iranul nu a oferit suspendarea acestui proces, a declarat Araqchi pentru MS Now.

„Ceea ce discutăm acum este cum să ne asigurăm că programul nuclear al Iranului, inclusiv îmbogățirea, este pașnic și va rămâne pașnic pentru totdeauna”, a spus el.

El a adăugat că vor fi adoptate măsuri tehnice și politice de „consolidare a încrederii” pentru a garanta caracterul pașnic al programului, în schimbul unor măsuri privind sancțiunile, fără a oferi alte detalii.

Întrebat despre declarațiile lui Araqchi, un oficial al Casei Albe a afirmat: „Președintele a fost clar că Iranul nu poate avea arme nucleare sau capacitatea de a le construi și că nu poate îmbogăți uraniu”.