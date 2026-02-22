Cel mai mare influencer din lume de pe TikTok, Khaby Lame, va avea o clonă AI într-o afacere de 975 de milioane de dolari

Lame, un creator senegalez-italian, și-a construit o audiență prin videoclipuri fără dialog. Foto: Profimedia Images

Acțiunile companiei din Hong Kong cu care faimosul TikToker Khaby Lame a ajuns la o înțelegere de 975 de milioane de dolari s-au prăbușit dramatic. Compania încearcă să convingă acum investitorii că va folosi o clonă AI a lui Lame pentru a genera miliarde de dolari din vânzări în e-commerce, relatează Business Insider.

Compania Rich Sparkle Holdings, cu sediul în Hong Kong, a anunțat luna trecută planuri de fuziune cu afacerea de social media și comerț electronic a lui Lame.

Prăbușire dramatică la bursă

Acordul prevede că suma pe care o va încasa Lame depinde de prețul acțiunilor Rich Sparkle, care a scăzut la 11,19 dolari la închiderea pieței de joi, de la un maxim de peste 180 de dolari luna trecută.

Lame, un creator senegalez-italian, și-a construit o audiență prin videoclipuri fără dialog în care ironizează trucuri de viață exagerat de complicate, precum folosirea unui dispozitiv pentru a deschide o doză de suc în loc să ridici pur și simplu inelul de deschidere.

El este în prezent cel mai urmărit influencer de pe TikTok, cu peste 160 de milioane de urmăritori.

Ca parte a acordului, Rich Sparkle, o fostă companie de tipografie financiară, intenționează să creeze un avatar AI al lui Lame pentru a încheia contracte de promovare și a vinde produse pe rețelele sociale, obținând comisioane. Rich Sparkle estimează că avatarul lui Lame ar putea genera până la 4 miliarde de dolari anual din vânzări de produse.

În schimbul proprietății intelectuale (IP), compania lui Lame ar urma să primească 75 de milioane de acțiuni noi în Rich Sparkle, evaluate la 13 dolari fiecare. (Acei 13 dolari reprezintă un preț orientativ. Pentru ca Lame și echipa sa să încaseze bani, cineva trebuie efectiv să cumpere acțiunile. Dacă prețul scade, valoarea participației sale scade; dacă urcă, valoarea crește.)

Scăderea acțiunilor Rich Sparkle nu afectează în prezent averea lui Lame, întrucât nu există documente oficiale care să arate că acordul a fost finalizat sau aprobat de Nasdaq. Lame și reprezentanții Rich Sparkle nu au răspuns solicitărilor pentru un punct de vedere.

Paul Nary, profesor de management la Wharton, a declarat că este dificil de anticipat ce se va întâmpla în continuare.

Detaliile publice despre afacere sunt puține, iar valoarea companiei, bazată pe o proiecție a potențialului comercial al celebrității lui Lame, este greu de evaluat. Dacă echipa lui Lame și Rich Sparkle ar publica mai multe informații financiare, acest lucru ar putea spori încrederea investitorilor, a spus Nary.

„În mod normal, ai avea mai multe detalii despre activul achiziționat. Întreaga valoare a companiei depinde de acea persoană și de proiectele sale conexe”, a adăugat el.

Exemplul Lame evidențiază dificultățile cu care se confruntă mulți creatori de conținut individuali în încercarea de a transforma faima din social media într-o afacere mare și sustenabilă.

O clonă digitală?

Folosirea unei clone digitale a lui Lame pentru a vinde produse poate părea o idee futuristă. Totuși, avatarurile digitale devin din ce în ce mai frecvente în strategia de e-commerce a influencerilor, în special în China.

Platforme chineze precum Baidu, JD.com și Taobao, deținută de Alibaba, au devenit centre pentru avataruri digitale care vând produse prin livestream-uri. Clonele AI ale celebrităților pot genera milioane de dolari într-o singură transmisiune live. Avatarul influencerului chinez Luo Yonghao a generat peste 7 milioane de dolari în vânzări într-o sesiune de peste șase ore, potrivit CNBC.

Deși oamenii pot părea mai autentici, avatarurile AI pot vinde 24 de ore din 24 fără pauză și pot răspunde în timp real întrebărilor publicului.

„După o oră începi să-ți pierzi concentrarea și vocea. O mașină va continua să vorbească fără oprire”, a spus Alexandre Ouairy, director al agenției PLTFRM din China.

Lame nu își narează videoclipurile, ceea ce ar putea face și mai ușor succesul avatarului său digital.

„Are o comunitate impresionantă, dar nu generează o relație parasocială precum Mark Rober sau Jimmy Donaldson”, a spus Jim Louderback. „Pentru că personajul pe care l-a construit pe TikTok este separat de el însuși, dacă decide să se retragă, personajul poate continua să existe prin dublarea digitală.”

Planul Rich Sparkle, în parteneriat cu agenția chineză Three Sheep Group, este de a folosi imaginea lui Lame pentru contracte de brand și vânzări pe aplicații precum TikTok Shop, în special în SUA, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est.

Pe măsură ce avatarurile devin „noua tendință în livestreaming în China”, multe companii chineze cred că pot replica modelul și în alte țări, spun specialiștii.

Totuși, experții consideră că va fi dificil ca Lame să genereze 4 miliarde de dolari anual din live-commerce, indiferent cât de reușită este clona digitașă.

Platforma Whatnot a raportat vânzări totale de 8 miliarde de dolari în 2025, măsurate prin GMV. Estimarea Rich Sparkle susține că Lame de unul singur ar putea genera jumătate din volumul acelei platforme.

Vânzările pe alte platforme de social media din Statele Unite, precum TikTok Shop, sunt în creștere rapidă, dar tot nu se pot compara cu cele de pe piața chineză. În perioada cea mai aglomerată de patru zile din sezonul cumpărăturilor de sărbători de anul trecut, TikTok Shop a raportat vânzări totale în SUA de aproximativ 500 de milioane de dolari.

„Folosind o clonă digitală, ar exista venituri bune”, a spus un specialist, „dar este puțin probabil să ajungă la 4 miliarde de dolari.”

Influencerii nu au găsit succesul visat și pe burse

Deși economia influencerilor este atractivă pentru investitori, nu a produs încă o poveste de succes durabilă la bursă, în afară de giganți precum Meta și Reddit. Dar asta nu-i oprește din a visa. Echipa faimosului youtuber MrBeast a sugerat că ar avea planuri să se listeze la bursă, de pildă.

Lame intenționează să intre pe piața publică printr-o fuziune inversă, adică atunci când o companie privată devine publică prin fuziunea cu o companie deja listată. În acest caz, este vorba despre Rich Sparkle, înregistrată în Insulele Virgine Britanice, cu activitatea principală în Hong Kong. Compania a raportat, în anul fiscal 2025, venituri de 6,2 milioane de dolari.

O fuziune inversă poate oferi acces mai rapid și mai ieftin la bursă decât un IPO tradițional, dar investitorii ar trebui să fie precauți, spun experții.

Alte companii din economia creatorilor care au optat pentru astfel de listări, precum aplicația video Triller sau colectivul de influenceri Clubhouse Media Group, au întâmpinat dificultăți majore.

Un risc major al unei companii publice bazate pe un influencer este dependența de o singură personalitate pentru generarea veniturilor.

Compania de gaming și esports FaZe Clan, listată în 2022 printr-un SPAC evaluat la 725 de milioane de dolari, depindea în proporție de aproximativ 20% de un singur creator. În 2023, s-a vândut la o fracțiune din valoarea inițială.

„Ar fi foarte dificil un IPO pentru o companie bazată integral pe un influencer și pe personalitatea sa”, a spus Nary. „Este un activ foarte greu de evaluat într-un proces standard de listare. Riscul dependenței de o persoană-cheie este ridicat.”