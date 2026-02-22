Politico: Aliații de vârf ai NATO spun că atacurile cibernetice asupra spitalelor sunt un act de război

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Noi sondaje arată că răspunsul țărilor NATO la atacurile hibride este în contradicție cu opinia publică. Segmente largi ale publicului din țările aliate cheie spun că acțiuni precum atacurile cibernetice asupra spitalelor ar trebui considerate acte de război. Un sondaj Politico, realizat în Statele Unite, Canada, Franța, Germania și Marea Britanie, a arătat că majoritatea oamenilor sunt de acord că un atac cibernetic care închide spitale sau rețele electrice constituie un act de război. Canadienii sunt cei mai puternici în această privință, 73% dintre respondenți fiind de acord.

Respondenții din toate cele cinci țări au susținut, de asemenea, ideea că sabotarea cablurilor submarine sau a conductelor energetice, care s -a întâmplat mai frecvent în ultimii ani, ar trebui considerată un act de război.

Sondajul online a fost realizat în perioada 6-9 februarie de către compania independentă de sondaje Public First, cu sediul la Londra.

Hackerii susținuți de stat, adesea legați de Rusia, au vizat din ce în ce mai mult sectoare critice în ultimii ani. Însă aliații NATO se luptă să răspundă eficient.

În 2024, o bandă de ransomware cu sediul în Rusia a efectuat un atac cibernetic masiv asupra Change Healthcare, o companie americană de gestionare a facturilor medicale, care a expus date sensibile a peste 190 de milioane de persoane. Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie a confirmat, anul trecut, că un atac cibernetic asupra sistemelor sale, comis tot de un grup de hackeri rusești, a contribuit la moartea unui pacient. În 2022, Biroul Federal de Investigații (FBI) a acuzat hackeri susținuți de guvernul iranian că au încercat să se infiltreze în rețeaua de calculatoare a Spitalului de Copii din Boston.

Deși aceste acțiuni nu au fost etichetate oficial drept acte de război, guvernele globale iau atacurile asupra sistemelor critice mai în serios. NATO a declarat, în 2014, că un atac cibernetic străin ar putea declanșa clauza de apărare reciprocă a alianței, Articolul 5, care solicită efectiv acțiuni multilaterale ca răspuns la atacurile cibernetice. Însă un oficial NATO a declarat în 2022 că nu este clar cât de grav ar trebui să fie un atac cibernetic pentru a declanșa un răspuns, care ar putea include „sancțiuni diplomatice și economice, măsuri cibernetice sau chiar forțe convenționale, în funcție de natura atacului”.

Serviciile de securitate din Europa au criticat, de asemenea, mai ferm Kremlinul pentru orchestrarea atacurilor digitale în Occident, cel mai recent vizând infrastructura energetică a Poloniei. Însă opiniile despre Rusia ca amenințare globală variază foarte mult între Europa și America de Nord. Majoritatea respondenților din Germania, Franța și Marea Britanie au declarat că Rusia reprezintă cea mai mare amenințare la adresa păcii, în timp ce mai puțini respondenți din SUA (39%) și Canada (29%) au fost de acord.

Deși persoanele chestionate în aceste cinci țări au considerat în mare parte atacurile cibernetice majore ale adversarilor împotriva infrastructurii publice drept acte de război, acestea au avut opinii mai puțin puternice despre actele de sabotaj digital la scară mai mică.

Mai puțin de jumătate dintre respondenții din toate cele cinci țări au declarat că piratarea și divulgarea conversațiilor private ale liderilor politici ar trebui considerate un act de război. Și mai puțini au considerat răspândirea de dezinformări pentru a influența alegerile drept un act de război.

Totuși, există o înțelegere clară a faptului că guvernele trebuie să integreze capabilitățile cibernetice și inteligența artificială în strategiile lor de apărare. O multitudine de respondenți din toate țările au declarat că puterea cibernetică, inteligența artificială și puterea militară tradițională contează în egală măsură.

Cel puțin o treime dintre respondenții din fiecare țară au fost de acord că securitatea cibernetică și apărarea împotriva atacurilor cibernetice ar trebui să se număre printre prioritățile principale ale țărilor lor în ceea ce privește cheltuielile de apărare.

„Doar fiind rezilient, nu poți absorbi toate amenințările. Trebuie să fii activ în apărare”, a declarat Dag Baehr, vicepreședintele serviciului federal de informații al Germaniei (BND), la Conferința privind securitatea cibernetică de la Munchen, săptămâna trecută.

Oficialii americani insistă asupra unor răspunsuri militare mai ofensive la atacurile cibernetice, în special în urma atacului cibernetic masiv din 2024 asupra rețelelor globale de telecomunicații de către grupul de hacking Salt Typhoon, legat de China.

Casa Albă urmează să publice în următoarele săptămâni o nouă strategie cibernetică națională, care ar încuraja SUA să fie mai puțin „reactive” în spațiul cibernetic. Directorul național pentru securitate cibernetică, Sean Cairncross, a declarat săptămâna trecută, în fața unui public prezent la Conferința de Securitate de la Munchen, că este necesară o „schimbare de mentalitate” pentru a îngreuna succesul atacatorilor.

În ultimele luni, administrația Trump a devenit mai vocală în ceea ce privește utilizarea forței sale cibernetice pentru a ataca, dezvăluind că forțele cibernetice americane au ajutat la stingerea luminilor din Caracas în timpul atacurilor din ianuarie care au dus la capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro. Comandamentul Cibernetic al SUA și Agenția Națională de Securitate au fost, de asemenea, implicate în atacurile cu rachete americane de anul trecut asupra instalațiilor nucleare iraniene și, se pare, au contribuit la dezactivarea sistemelor iraniene de apărare aeriană.

În Germania, guvernul pregătește o revizuire a puterilor sale în materie de informații și securitate cibernetică pentru a riposta împotriva hackerilor și spionilor străini.