Hidrologii au emis un Cod galben de posibile inundaţii pe râuri din şase judeţe

Se pot semnala scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie cu posibile efecte de inundaţii locale. Foto: INGHA

Hidrologii au emis, duminică, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până luni, la ora 24:00, pe râuri din şase judeţe: Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov.

În intervalul duminică, ora 12:00 - luni, ora 24:00, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 30 de ore, ca urmare a propagării, cedării apei din stratul de zăpadă şi a precipitaţiilor prognozate, se pot semnala scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie, conform Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA)

Avertizarea vizează râurile din bazinele hidrografice:

Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman);

Argeş - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Malu Spart - amonte S.H. Budeşti (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov);

INHGA menţionează că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor specificate, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.