Soldații ucraineni înarmați cu foarfece taie toate cablurile de fibră optică ale dronelor. Chiar dacă ar putea fi ale lor

Dronele cu fibră optică sunt controlate prin cabluri subțiri și lungi, care au împânzit câmpul de luptă. FOTO Profimedia Images

Soldații ucraineni taie toate cablurile de fibră optică ale dronelor pe care le întâlnesc, indiferent dacă sunt ale rușilor sau ale lor. Dacă nu sunt siguri, presupun că sunt ale inamicilor. Pentru asta folosesc foarfece și cuțite, scrie Business Insider.

Dronele cu fibră optică sunt controlate prin cabluri subțiri și lungi, care au împânzit câmpul de luptă. Aceste drone au devenit tot mai răspândite în păduri sau tranșee, care au ajuns o adevărată junglă de cabluri, active sau abandonate.

Dimko Zluktenko, analist al Forțelor Ucrainene pentru Drone, a declarat că mereu are o foarfecă la el pentru a "tăia fiecare fibră optică pe care o vede”. El a menționat că unitatea sa "nu mai fac diferența. Considerăm că toate sunt drone ale inamicilor."

Într-un videoclip pe YouTube despre echipamentele pe care le poartă, Zluktenko a spus că foarfecele au devenit atât de importante, încât, atunci când unitatea sa a început să opereze în zone pline de cabluri de fibră optică, fiecare membru al echipei a fost obligat să poarte una.

FOTO: Dimko Zluktenko

Un soldat ucrainean a spus pentru Business Insider, că trupele pot adesea să rupă firele subțiri cu mâinile. Totuși, aceasta nu este o practică frecventă. Soldații din unitatea sa poartă de obicei foarfece și pentru scopuri medicale, iar mulți au și cuțite. El a mai spus că există atât de multe cabluri pe câmpul de luptă încât "nu știi dacă este un fir nou sau unul mai vechi care a fost lăsat de mult timp". Așa că unitatea sa taie orice cablu găsește.

Nu doar cabluri de fibră optică

Uneori, sunt atât de multe drone în aer încât soldații nu pot să distingă care sunt ale lor sau ale rușilor. În astfel de cazuri, soldații pot primi ordine să doboare orice dronă văd.

Soldații din Detasamentul Mobil de Graniță 15 al Ucrainei "Steel Border" au declarat într-un clip filmat pentru Serviciul de Graniță al Ucrainei, că folosirea foarfecelor este o metodă utilă pentru a dezactiva dronele rusești. Soldații ruși au raportat că au făcut același lucru.

Dacă cablul este intact pe o dronă activă și operațională, singura modalitate de a o opri este să o dobori fizic, dar pentru asta e nevoie și de abilitate, și de noroc.

Dronele cu fibră optică: o inovație în război

Dronele cu fibră optică nu au fost folosite până acum la această scară în războiul din Ucraina. Faptul că pot fi dezactivate cu unelte simple, precum foarfece, cuțite sau chiar cu mâinile goale, arată cum tehnologiile sofisticate sunt adesea contracarate cu soluții simple. În multe cazuri, cele mai eficiente metode de a înfrunta tehnologia avansată au fost unelte vechi sau improvizate, cum ar fi puștile de vânătoare pentru drone mici sau plasele folosite pentru a proteja vehiculele și pozițiile de atacurile aeriene. Chiar și dronele sunt inovații ieftine, gândite pentru a depăși echipamentele mai scumpe.