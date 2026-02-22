Momente șocante pentru un șofer: a alunecat de pe un drum înghețat într-o râpă, după ce a pierdut controlul volanului

Publicat la 12:35 22 Feb 2026

Drumul pe care a alunecat șoferul din imagini era înghețat și acoperit de un strat subțire de zăpadă. Foto: captură Antena 3 CNN

Un șofer de TIR a trecut prin momente dramatice, după ce a pierdut controlul volanului pe un drum înghețat din țară. Camionul încărcat cu lemne a alunecat într-o râpă de la marginea șoselei, sub ochii îngroziți ai ceilorlalți șoferi de pe drum.

În imaginile postate pe rețelele sociale se vede cum șoferul ia curba, pierde controlul asupra volanului, derapează și cade în râpă. Martorii la incident s-au speriat și au sărit imediat să-l ajute pe șofer. În imagini se vede cum mai mulți bărbați fug la locul accidentului.

Drumul pe care a alunecat șoferul din imagini era înghețat și acoperit de un strat subțire de zăpadă.

Codul galben de ninsori și viscol, care a fost în vigoare până duminică dimineața, a provocat haos în București și în cele 16 județe vizate.

Circulația a fost în mod special afectată. S-a circulat cu dificultate inclusiv pe autostrăzi, unde șoferii au înaintat cu escorta poliției, iar mai multe drumuri naționale și județene au fost închise total sau parțial.

În continuare, duminică dimineață pe mai multe drumuri județene se circulă cu restricții.