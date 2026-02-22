Haos pe șosele după cel mai lung episod de ninsori din această iarnă: drumuri închise, accidente în lanț și nămeți de jumătate de metru

Codul galben de vreme rea care vizează 16 judeţe şi Bucureştiul este valabil până in această dimineaţă la ora 10:00. Foto: colaj imagini ISU

Cel mai lung episod de ninsori din această iarnă a provocat haos pe şosele. La această oră sunt închise circulației 14 județene din Brăila, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Prahova din cauza nămeților. Zeci de mașini au fost abandonate, iar autoritățile s-au luptat să îndepărteze zăpada și să salveze oamenii. Au trimis inclusiv şenilate pentru a-i salva pe cei blocaţi cu maşinile în zăpadă. Codul galben de vreme rea care vizează 16 judeţe şi Bucureştiul este valabil până in această dimineaţă la ora 10:00.

În mai multe zone, şoferii nu au mai putut înainta pe şosele din cauza viscolului. Pe unele porţiuni, zăpada a ajuns la aproape un metru. Zeci de oameni au fost nevoiţi să îşi abandoneze maşinile pe drumuri. Cel mai grav a fost pe DN3, unde utilajele de deszăpezire nu au putut face față vântului puternic, care a adus ore în șir zăpada pe șosele.

În județul Ialomita, şoferii au rămas blocaţi din cauza nămeților și a vizibilității reduse, iar autoritățile au intervenit cu utilaje pentru degajarea carosabilului și scoaterea mașinilor din zăpadă.

„M-am întors singur și am zis să aștept un plug. Nu se putea înaintea”, a spus un șofer, care a rămas cu mașina în zăpadă.

Cel puțin 4 accidente pe A1

Ninsorile abundente au creat probleme şi în județul Argeș. Stratul de zăpadă de aproximativ 15 centimetri a îngreunat circulația, iar mai multe mașini au ieșit în afara șoselei.

Pe Autostrada A1 s-au produs cel puțin patru accidente, iar pe drumurile din județ au fost înregistrate cel puțin nouă tamponări.

Intervenții au avut loc și pentru salvarea unor persoane rătăcite. Un bărbat de 70 de ani, plecat de acasă și dispărut, a fost găsit de jandarmi la Poiana Lacului, la aproximativ 40 de kilometri de locuința sa.

„Colegii noștri aflați în misiune de patrulare în zonele afectate de fenomene meteorologice, au identificat persoana și au acționat prompt pentru a-i oferi asistență. Jandarmii au asigurat transportul în siguranță al acesteia până la locuință, aceasta aflându-se la aproximativ 40km distanță, monitorizându-i starea pe tot parcursul drumului”, a declarat Luiza Ciobănescu, purtătoare de cuvânt a Inspectoratului de Jandarmi Argeș.

Probleme din cauza viscolului au fost și în județul Brăila, unde traficul a fost afectat pe mai multe drumuri. Pe Drumul Judetean 211, la ieșirea din Zăvoaia spre Dudești, trei mașini au rămas blocate în zăpadă. N-au mai putut înainta din cauza nămeților și a vizibilității reduse.

Mai mulți șoferi s-au declarat nemulțumiți că nu sunt lăsați să-si continue drumul, însă autoritățile spun că măsura a fost necesară pentru siguranța traficului.

„Cum dă un pic de zăpadă, oprește șoseaua. E cel mai simplu la noi, gata. Oprim. Nu se face așa. Lasă lumea să meargă, ne ajutăm unul pe altul și mergem mai departe”, a spus un șofer.

Zăpadă de jumătate de metru pe DN3

Circulația pe DN 3 a fost complet blocată în județul Călărași, după ninsorile abundente și viscolul puternic. Zeci de mașini au rămas înzăpezite pe carosabil, iar intervențiile autorităților au fost îngreunate de stratul mare de zăpadă, care ajunge la aproximativ o jumătate de metru.

Viscolul a creat probleme în mai multe zone din județul Buzău, unde ninsorile și vântul puternic au blocat drumuri și au îngreunat circulația.

În Prahova, un saivan care adăpostea aproximativ 400 de oi şi capre s-a prăbuşit din cauza zăpezii, în comuna Albeşti-Paleologu, satul Vadu Părului, relatează Agerpres.



În urma prăbuşirii acoperişului, aproximativ 30 de animale au fost găsite moarte, iar celelalte au fost evacuate de echipajele de intervenţie sau au reuşit să iasă singure din saivan, a informat, duminică dimineaţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

14 drumuri sunt în continuare închise

Mai multe porţiuni din drumuri judeţene sunt în continuare închise, duminică dimineața, din cauza viscolului.

Este vorba despre 14 drumuri județene din județele Călărași, Ialomița, Brăila, Giurgiu și Prahova. Drumarii încearcă și la această oră să le croiască drum șoferilor blocați în nămeți.

De asemenea, pe autostrăzile A1 și A2 polițiștii însoțesc în continuare șoferii, deși situația de pe șosele s-a mai ameliorat în ultimele 24 de ore.

Ninsori puternice și în Capitală

Capitala a fost acoperită din nou de zăpadă, după zeci de ore de ninsori abundente și viscol. La această oră temperatura este de -1 grad Celsius, dar cea resimțită este de -6 grade Celsius.

Dacă pe arterele principale zăpada este curățată, pe trotuare și pe străzile secundare șoferii, dar și pietonii sunt disperați.

Mormane de zăpadă găsim și pe străzile din jurul școlilor, acolo unde elevii se întorc de mâine, după vacanță.