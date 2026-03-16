Ungaria și Slovacia construiesc o conductă pentru a-și conecta rafinăriile: Scăpăm de șantajul ucrainenilor

Ungaria şi Slovacia vor construi o conexiune directă între rafinăriile lor de petrol din Bratislava şi Szazhalombatta pentru a limita ceea ce Budapesta descrie ca fiind potenţialul de şantaj al conducerii ucrainene, a declarat luni la Bruxelles ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto.

Şeful diplomaţiei ungare a anunţat, într-o conferinţă de presă de după o reuniune a Consiliului Afacerilor Externe al UE, că a semnat un acord important mai devreme în cursul zilei cu ministrul slovac al economiei, Denisa Sakova, în baza căruia cele două ţări vor construi o nouă conductă legând rafinăriile din Bratislava şi Szazhalombatta.

Aceasta ar urma să fie finalizată în prima jumătate a anului viitor, relatează TASR, potrivit Agerpres.

"Va fi o conductă de 127 de kilometri, capabilă să transporte 1,5 milioane de tone de produse petroliere, motorină şi benzină. Aceasta va reprezenta o valoare adăugată suplimentară pentru aprovizionarea cu energie a Ungariei şi poate proteja împotriva consecinţelor războaielor din lume şi a politicilor greşite ale Bruxelles-ului", a menţionat Szijjarto.

"Prin conectarea rafinăriilor de petrol de la Bratislava şi Szazhalombatta (...), atât Ungaria, cât şi Slovacia vor fi mai protejate de genul de şantaj pe care îl experimentăm în prezent din partea ucrainenilor, cu sprijinul Berlinului şi Bruxelles-ului", a subliniat ministrul de externe ungar.