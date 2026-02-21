Accident în Giurgiu: un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat. Planul Roșu a fost activat

1 minut de citit Publicat la 11:09 21 Feb 2026 Modificat la 11:09 21 Feb 2026

În accident au fost implicate 16 persoane, dintre care o victimă, conștientă, a fost transportată la spital. Foto: ISU Giurgiu

Un accident a avut loc, sâmbătă dimineața, în localitatea Daia din județul Giurgiu. Un microbuz a derapat pe șoseaua acoperită de zăpadă și s-a răsturnat pe marginea drumului. Autoritățile locale au activat Planul Roșu de Intervenție, care a fost dezactivat câteva zeci de minute mai târziu, când cei 15 pasageri și șoferul au fost scoși din microbuz. O singură persoană a fost transportată, conștientă, la spital.

În imaginile suprinse de salvatori se poate vedea microbuzul răsturnat și pompierii care scot oamenii din autoturism, în timpul unei ninsori abundente.

La fața locului, au fost alocate forțe din cadrul ISU Giurgiu și ISU București-Ilfov, respectiv o descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, un punct medical avansat, o autospecială de stingere și șapte resurse medicale SMURD și SAJ.

Județul Giurgiu se află sub Cod galben de ninsori și viscol până duminică dimineața.