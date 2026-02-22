Traficul pe aeroporturile Otopeni și Băneasa a revenit la normal, după întârzierile cauzate de ninsori

Aeronavele aterizează și decolează în siguranță. Foto: Agerpres

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară în condiții de iarnă. Nicio cursă nu este anulată și nici nu sunt întârzieri din cauza vremii, conform programului de zbor, a anunțat, duminică dimineața, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Potrivit sursei citate, aeronavele aterizează și decolează în siguranță. Nicio cursă nu este anulată și nici nu se înregistrează întârzieri din motive meteo la București.

„Pistele, platformele și căile de rulare sunt deschise, fiind asigurate toate condițiile pentru desfășurarea operațiunilor aeriene. Se intervine constant cu 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru menținerea suprafețelor de mișcare în condiții optime de operare”, au transmis reprezentanții CNAB.

Viscolul din București a afectat grav, sâmbătă, şi traficul aerian. Din cauza vizibilității și a procedurilor de degivrare a aeronavelor, mai multe curse au avut întârzieri, dar nu au fost zboruri anulate. S-a intervenit permanent cu zeci de utiliaje pentru deszăpezirea pistelor.