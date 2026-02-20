Rogobete, mesaj pentru medicii care amenință cu greva: Când peste tot se fac tăieri, să aprecieze eforturile ca ei să fie exceptați

Alexandru Rogobete le transmite medicilor care amenință cu greva că ar trebui să aprecieze eforturile ca ei să fie exceptați de la tăierile cu 10%. FOTO: captură video Facebook Ministerul Sănătății

Ministrul Sănătăţii, Aexandru Rogobete, a declarat vineri că, într-o perioadă în care în toate sistemele sunt tăieri de salarii, personalul medical, din punctul lui de vedere, ar trebui să aprecieze eforturile pe care guvernul le face, astfel încât să fie exceptaţi de la tăierea de 10%.

”Reforma mecanismului de gardă sau modul în care se realizează gărzile în România este în plin proces de schimbare. În momentul de faţă, discutăm despre un proiect de act normativ care este în curs, şi anume introducerea mai multor modificări în mecanismul de realizare al gărzilor. Aici discutăm despre gărzi de 12 ore, despre împărţirea gărzilor în mai multe componente, gardă la domiciliu, gardă de monitorizare, gardă de urgenţă. Toate acestea vin în sprijinul personalului medical”, a declarat ministrul Sănătăţii, într-o conferință de presă după vizita la noua secție de ATI neonatologie de la Spitalul de Urgență pentru Copii „Marie Curie”.

”Cred că într-o perioadă în care în toate sistemele sunt tăieri de salarii şi tăieri de venituri, personalul medical, din punctul meu de vedere, a trebuit să aprecieze eforturile pe care guvernul le face, astfel încât să fie exceptaţi de la tăierea de 10%, mai ales că, suplimentar faţă de această exceptie, sistemul de sănătate va beneficia de un set de reforme importante.

Dar, aşa cum am spus, m-am opus şi am fost împotriva tăierii cu 10% a veniturilor personalului medical, dar susţin plata pe performanţă şi sunt declarat împotriva celor care la ora 12.00 se filmează în spitalele private cum fac intervenţii chirurgicale, ei fiind în timpul programului de lucru”, a adăugat.

Excepțiile propuse de PSD în Coaliție au fost acceptate în ședința din 16 februarie. Se vor aplica reduceri, dar nu la personalul medical, profesori din preuniversitar, politiști, jandarmi sau militari. Ministerele care au făcut deja, reduceri dar nu se înscriu în ținta de 10%, vor face doar până la atingerea acestui procent.

Prim-vicepreședintele Federației Sanitas, Iulian Pope, a afirmat în aceeași că Federația a notificat în mod oficial Guvernul cu privire la intenția declanșării grevei generale în sistemul de sănătate. Și sindicaliștii de la Federația Solidaritatea sanitară au anunțat că vor intra în grevă generală dacă le vor fi tăiate salariile cu 10%.