Tăieri de venituri și concedieri la stat, pe masa lui Bolojan. “Lăsăm pixurile jos și blocăm activitatea”, avertizează funcționarii

Profesorii și angajații din primării anunță greve, în timp ce firmele cer urgent măsuri de relansare economică și facilități fiscale. sursa foto: Agerpres

După protestele organizate de sindicaliști, premierul Ilie Bolojan se întâlnește de la ora 11:00 în ședința Consiliului Național Tripartid pentru Dialog Social cu sindicatele și cu patronatele pentru negocieri hotărâtoare. Pe masă sunt tăieri de venituri de până la 10%, concedieri la stat și reforma administrației, dar și ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici și bugetul pe 2026.

Această întâlnire dintre premier, sindicate și patronate vine într-o atmosferă tensionată, pentru că în fața Guvernului, au protestat recent cadrele didactice și sunt anunțate și alte greve. De exemplu greva din administrația locală care este programată, marți. Timp de două ore nu vor lucra funcționarii cu publicul și spun cei din primării care vor fi vizați de concedieri că sunt pregătiți să intre în grevă generală.

Ce spun sindicaliștii din administrație

Buzduga Pompiliu, vicepreședinte de la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație, a spus pentru Antena 3 CNN că reforma anunțată de Ilie Bolojan este doar “un simulacru”.

“Vom solicita renunțarea la așa-zisele reforme care vrea să le facă, un simulacru, din punctul nostru de vedere, pentru că nu a avut niciun fel de dialog cu organizațiile sindicale. Mai mult decât atât, lumea este total nemulțumită. În instituțiile publice efectiv nu se mai poate lucra pentru că de cel puțin șapte ani, prin ordonanțele trenuleț și nu numai foarte mulți lucrători au plecat din adminsitrație. Au fost tăiate și sporuri, au fost și pe fondurile europene, au fost tăiate și norma de hrană. Foarte multe drepturi câștigate în instanță nu au fost acordate lucrătorilor”.

Sindicaliștii mai spun că angajații din administrația locală nu pot lucra pe jumătate de normă automat: “Nu poți să faci o activitate doar pe jumătate de normă. Angajatorul are nevoie de tine cel puțin opt ore. Este un simulacru și o bătaie de joc”.

Buzduga Pompiliu a avertizat că activitatea din instituțiile publice ar putea fi blocată în urma grevei angajaților:

“Salariații din administrația publică asta își doresc. Să blocheze instituțiile publice, să nu mai aibă niciun fel de activitate, să lase pixurile jos. Motivul: Se simt nedreptățiți”.

Recent, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a spus că un sfert dintre administraţiile publice locale nu vor trebui să concedieze niciun angajat, conform măsurilor prevăzute în pachetul de reforme pentru acest sector.