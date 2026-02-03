Cseke Attila: "Un sfert din administraţiile publice locale nu vor trebui să concedieze pe nimeni". Cine e obligat să facă reorganizări

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Sursa foto: Agerpres

Un sfert dintre administraţiile publice locale nu vor trebui să concedieze niciun angajat, conform măsurilor prevăzute în pachetul de reforme pentru acest sector, a declarat, marţi, la Botoşani, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, notează Agerpres.

Potrivit acestuia, această situaţie este regăsită la autorităţile locale "care şi-au gestionat eficient resursa umană şi organigrama nu este plină".

"Din acest sistem pe care noi îl propunem în pachetul de administraţie, o pătrime din UAT-uri (n.r.- unităţi administrativ teritoriale) nu vor trebui să îşi reducă niciun post ocupat. Înseamnă că se poate şi altfel, înseamnă că sunt instituţii, autorităţi locale, primării care şi-au gestionat eficient resursa umană şi organigrama nu este plină.

Acolo unde organigrama este plină sau aproape de a fi complet ocupată, acolo sigur vor trebui făcute reorganizări, în sensul în care se reduc şi posturi ocupate. Este un sistem corect gândit de către coaliţie, de către Guvern, pentru că statul trebuie să îşi reducă cheltuielile", a afirmat Cseke Attila.

Ministrul Dezvoltării a inaugurat, marţi, prima creşă construită în municipiul Botoşani după 1990. La eveniment au participat primarul Botoşaniului, Cosmin Andrei, preşedintele Consiliului Judeţean, Valeriu Iftime, precum şi prefectul Raluca Curelariu.