PUSL cere demisia Dianei Buzoianu. Liviu Negoiță: Nu mai e timp de improvizații. Să plece dacă nu are soluții reale

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Sursa foto: Agerpres

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) atrage atenția că problema Barajului Mihăileni a devenit un simbol al lipsei de asumare și al blocajelor administrative care afectează direct siguranța oamenilor și interesul public.

„Dincolo de dispute politice sau declarații conjuncturale, realitatea din teren este una clară: lipsa unor soluții ferme, aplicabile și asumate de Ministerul Mediului pune în pericol comunități întregi și compromite un proiect strategic pentru dezvoltarea regională”, afirmă PUSL.

Partidul consideră că funcția publică presupune responsabilitate, competență și capacitatea de a debloca situații complicate, nu de a le amâna. Și așa cum bine ne amintim cu toții, ministrul Buzoianu nu este la primul eșec în gestionarea unor probleme complexe și cu o importanță deosebită, așa cum a fost și cazul crizei de apă potabilă din Prahova.

În acest context, dacă ministrul Mediului, Diana Buzoianu, nu prezintă urgent un plan clar, cu termene și măsuri concrete privind Barajul Mihăileni, demisia devine un gest de normalitate politică, mai spune PUSL.

„România nu are nevoie de miniștri care constată probleme, ci de lideri care le rezolvă. Când o funcție publică devine un obstacol în calea soluțiilor, atunci este momentul unei retrageri oneste. Barajul Mihăileni nu este un subiect de dispută politică, ci o problemă de siguranță și responsabilitate față de oameni”, a transmis Liviu Negoiță, vicepreședintele Biroului Executiv al PUSL.

PUSL subliniază că așteaptă decizii rapide și transparente din partea Guvernului și reafirmă faptul că interesul cetățenilor trebuie să primeze în fața oricăror calcule politice sau blocaje birocratice.