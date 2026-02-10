Sindicaliștii din sănătate amenință cu grevă generală dacă salariile vor fi tăiate cu 10%

sursa foto: Hepta

Sindicaliștii anunță că vor intra în grevă generală dacă le vor fi tăiate salariile cu 10%. Aceștia avertizează că, deși salariile de bază nu ar urma să fie diminuate, tăierile s-ar putea face din sporuri și indemnizații, ceea ce ar afecta peste 216.000 de angajați din spitale și ar încălca prevederile contractului colectiv de muncă.

„Vrem să intrăm în grevă generală întrucât nemulțumirile noastre sunt multe, iar acum – suplimentar – acest proiect de lege care se află în transparență decizională vine și spune că toate cheltuielile salariale vor fi reduse cu 10% fără nicio excepție, aici intrând și spitalele din zona publică”, a declarat Anca Ciora. Vicepreședinta Federației „Solidaritatea Sanitară”, la Sinteza Zilei.

Potrivit acesteia, chiar dacă proiectul menționează că salariile de bază nu vor fi diminuate, reducerea totală a cheltuielilor salariale nu poate fi realizată decât prin tăierea sporurilor și a indemnizațiilor.

„Ceea ce presupune că vom înregistra noi tăieri salariale. Tot în acest proiect se spune că vor fi fără diminuarea salariilor de bază. Dacă nu diminuăm salariile de bază, trebuie să umblăm la ceva ca să reducem cu 10% cheltuielile salariale, ceea ce înseamnă că vom umbla la sporuri, indemnizații, ceea ce contravine cu anexa 13 din Contractul colectiv de muncă la nivel de sector, al cărui semnatar suntem și noi, ca federație reprezentativă”, mai spune Anca Ciora.

Liderul sindical mai precizează că peste 216.000 de oameni din sistem vor fi afectați de acest proiect.

„În concluzie, aproximativ 216.314 persoane, lucrători în sistemul de sănătate public, vor fi afectate de tăieri ale sporurilor, se va merge, probabil, și pe reduceri de personal”, a avertizat Ciora.

Reprezentanții sindicali cer guvernului să deschidă urgent dialogul și să găsească soluții pentru a evita blocajul.

„Ar fi posibil dacă guvernul nu va reuși să vină la masa dialogului cu noi, să ne asculte păsurile și să purtăm cele mai bune soluții pentru a ieși din acest impas: în primul rând să fim exceptați de aceste reduceri salariale de 10%”, mai cere Anca Ciora.

Într-un comunicat transmis marți, Federația „Solidaritatea Sanitară” avertizează că „greva este justificată suplimentar de seria amplă de pierderi salariale pe care le suferă angajații din sănătate încă de anul trecut, care riscă să-i ducă până la sfârșitul acestui an la o scădere a salariilor reale cu aproximativ 30%”.