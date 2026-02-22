Emmanuel Macron i-a trimis o scrisoare lui Donald Trump în care îi cere să ridice sancțiunile SUA împotriva unor oficiali europeni

Emmanuel Macron îi „atrage atenţia personal” lui Trump asupra cazurilor a doi francezi. Foto: Getty Images

Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a scris omologului său american Donald Trump, pledând pentru ridicarea sancţiunilor „impuse pe nedrept” de Statele Unite unor cetăţeni europeni, relatează Agerpres.

Emmanuel Macron îi „atrage atenţia personal” lui Trump asupra cazurilor a doi francezi: fostul comisar european Thierry Breton şi judecătorul Nicolas Guillou de la Curtea Penală Internaţională (CPI).

Departamentul de Stat american l-a acuzat pe Breton de cenzură în dauna intereselor SUA. Fostului oficial al UE i s-a interzis din decembrie 2025 accesul pe teritoriul Statelor Unite, pe motiv că directiva europeană privind serviciile digitale, pe care a promovat-o, reglementează platformele marilor companii informatice într-un mod considerat de Washington contrar libertăţii de exprimare.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a criticat „acţiunile flagrante de cenzură extrateritorială”.

Macron afirmă în scrisoarea, la care a avut acces parțial și AFP, că „sancţiunile adoptate împotriva lui Thierry Breton afectează autonomia de reglementare europeană şi, mai mult, se bazează pe analize greşite: reglementarea digitală europeană nu are, de fapt, nicio aplicare extrateritorială şi se aplică fără discriminare pe teritoriul european, tuturor companiilor vizate”.

Guillou a fost sancţionat de SUA în august 2025, odată cu alţi magistraţi de la CPI, din cauza implicării în dosarul care a dus la emiterea unui mandat de arestare pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu. Judecătorului i s-a interzis accesul pe teritoriul american, ca şi lui Breton, şi în plus banca sa din Franţa i-a retras cardul bancar Visa, care este un serviciu american. Totodată, Guillou nu mai are acces la servicii informatice americane, cum ar fi Airbnb sau Amazon.

În acest caz, Macron apreciază că sancţiunile „afectează principiul independenţei justiţiei şi mandatul CPI”.