Franța lucrează la o poziție comună a UE în fața noului scenariu tarifar american. Macron: Analizăm exact consecințele

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei. Sursa foto: Getty Images

Franța colaborează strâns cu Comisia Europeană și cu celelalte țări din Uniunea Europeană pentru a evalua consecințele noii situații care se conturează după decizia Curții Supreme a Statelor Unite privind tarifele și consideră că va fi necesară o poziție comună, informează sâmbătă EFE, potrivit Agerpres. "Analizăm exact consecințele, ce se poate face și să ne adaptăm", a transmis preşedintele francez, Emmanuel Macron.

Surse din Ministerul francez de Externe au explicat că Franța se află în strâns contact cu executivul comunitar și cu membrii UE pentru a analiza această decizie și consecințele sale. Ele au insistat că "va fi necesară o poziție unită a Uniunii Europene".

Președintele francez, Emmanuel Macron, a salutat sâmbătă decizia Curții Supreme a SUA, considerând că este o dovadă că există "puteri și contraputeri în democrații", dar și-a arătat prudența cu privire la consecințe deoarece, după cum a amintit, la doar câteva ore după aceea președintele Trump a anunțat că va aplica noi tarife.

"Prin urmare, să analizăm exact consecințele, ce se poate face și să ne adaptăm", a subliniat Emmanuel Macron, care a adăugat că Franța dorește să continue să exporte și să facă acest lucru "după cele mai corecte reguli posibile", cu "reciprocitate" și fără a suferi "decizii unilaterale".

Sâmbătă, președintele Donald Trump a crescut miza, după ce vineri anunțase un prim val general de taxe de 10% pentru importurile din toate țările ca răspuns la decizia Curții Supreme, afirmând că le va ridica la 15%.