Vremea se încălzește, după ciclonul care a făcut ravagii în România. Unde va fi cel mai cald

După ninsorile abundente din ultimele zile, vremea se va încălzi usor. Nu vor lipsi însă precipitațiile, sub formă de ploaie în zonele joase și sub formă de ninsoare la munte. Meteorologul ANM, Mihai Huștiu, a spus la Antena 3 CNN că „temperaturile sunt în creștere și devin pozitive în aproape toată țara”.

„Astăzi se înregistrează o ameliorare în privința precipitațiilor. Ninsorile au încetat practic în toate zonele țării, iar în anumite regiuni își face apariția și soarele. Temperaturile sunt în creștere și devin pozitive în aproape toată țara, cu valori cuprinse între 2 și 10 grade. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra din nou în partea de vest”, a spus meteorologul ANM.

Totuși, pe lângă vremea mai caldă, vin și ploile.

„De la noapte însă, ne așteptăm ca, dinspre Atlanticul de Nord, peste Europa Centrală, să evolueze un nou ciclon atmosferic. Acesta va aduce precipitații, de această dată mai ales în jumătatea de nord a țării. Vorbim în principal despre ploi, dar și despre precipitații mixte în nordul și centrul teritoriului, iar la munte vor predomina ninsorile, care ar putea deveni mai însemnate cantitativ începând din după-amiaza zilei de mâine”, a mai spus el.

Despre vremea din Capitală, directoarea ANM, Elena Mateescu, a spus că temperaturile vor atinge o maximă de 4 grade Celsius.

„Temperaturile cresc de la o zi la alta. Dacă ieri maximele s-au situat între -3 grade Celsius și 4–5 grade Celsius, astăzi ecartul la nivelul întregii țări este între 1 și 9 grade Celsius, iar în Capitală se va atinge o maximă de aproximativ 4 grade Celsius. Vor mai fi posibile ninsori slabe la munte, însă în zonele joase din centrul, nordul și nord-estul țării precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie. Se pot acumula cantități de 15–20 l/mp și, așa cum ați menționat, vor exista condiții favorabile pentru producerea poleiului, în condițiile în care temperaturile vor scădea pe parcursul nopților și dimineților”, a spus Mateescu. Totuși, minimele răman la -8 grade. „Minimele rămân în continuare destul de coborâte, între -8 și 3–4 grade Celsius. În noaptea următoare, în Capitală, minima va fi în jur de minus 6, minus 4 grade Celsius. Cert este însă că, pe parcursul săptămânii care urmează, temperaturile vor fi în creștere de la o zi la alta, astfel încât spre finalul acesteia să înregistrăm valori peste normalul perioadei. În jumătatea de vest a țării, maximele pot ajunge la 12–14 grade Celsius, iar în Capitală la 7–8 grade Celsius. Și minimele vor crește, nu vor mai fi la fel de scăzute: vor coborî spre minus 5, minus 6 grade Celsius în depresiuni și vor ajunge la 2–3 grade Celsius pe litoral”, a mai spus șefa ANM.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat recent prognoza pentru intervalul 23 februarie - 23 martie. Săptămâna va începe cu temperaturi în creștere în toată țara, iar vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, mai ales în vest și sud-vest.

La începutul lunii martie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.