Președintele Societății Eminescu de la Cernăuți: MAE a cerut Ucrainei să mențină actuala rețea de școli în limba română

Publicat la 14:00 22 Feb 2026

Președintele Societății Culturale Mihai Eminescu din Cernăuți, Vasile Bâcu. Foto: Agerpres

Președintele Societății Culturale Mihai Eminescu din Cernăuți, Vasile Bâcu, a afirmat duminică faptul că Ministerul român al Afacerilor Externe a cerut oficial autorităților din Ucraina „să mențină actuala rețea de școli și licee cu predare în limba română”, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, informația a fost transmisă reprezentanților comunității românești din regiunea Cernăuți de oficiali ai Consulatului General al României la Cernăuți, în cadrul unor întrevederi informale.

„Ni s-a comunicat că MAE a transmis o notă verbală către Ambasada Ucrainei la București prin care a solicitat păstrarea rețelei actuale de școli și, implicit, de licee. E un demers foarte bun. E bine că există dialog între București și Kiev și sper să existe rezultate pozitive în interesul ambelor părți”, a afirmat Bâcu.

O nouă lege a educației ar urma să intre în vigoare în Ucraina începând de la 1 septembrie 2027. Actul normativ, deja adoptat, prevede modificări majore în structura unităților de învățământ, având ca efect dispariția a zeci de licee și școli românești din regiunea Cernăuți.

În octombrie anul trecut, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacţionat la decizia Ucrainei de a închide 16 din cele 20 de licee cu predare în limba română din Cernăuţi, spunând că „această listă orientativă a liceelor academice din regiunea Cernăuți nu reflectă solicitările legitime formulate de reprezentanții minorității românești".

"Ministerul Afacerilor Externe susține ca prioritar accesul la limba română şi în afara granițelor României şi acordă atenție specială procesului de implementare a reformei educaționale din Ucraina ("Noua Școală Ucraineană"), aflat în curs, inclusiv din perspectiva implicațiilor pentru asigurarea dreptului la educație în limba maternă pentru persoanele aparținând minorității române”, spunea atunci MAE.