Viktor Orban a avut un derapaj la adresa șefei diplomației europene pe care a comparat-o cu Hitler

În acest weekend a început și campania electorală din Ungaria pentru alegerile parlamentare din luna aprilie. Foto: Getty Images

Premierul ungar Viktor Orban, care se află în campanie electorală pentru alegerile parlamentare din aprilie, a făcut noi declarații șocante. Prim-ministrul maghiar a comparat-o pe Kaja Kallas, șefa diplomației europene, cu Adolf Hitler și Napoleon Bonaparte. Viktor Orban le-a spus susținătorilor săi că Occidentul se folosește de Ucraina în speranța că va înfrange astfel Rusia.

„Ei speră că vor învinge Rusia pe teritoriul ucrainean și vor obliga Rusia să plătească despăgubiri, recuperându-și astfel banii. Nu voi adăuga niciun comentariu suplimentar în acest sens – voi spune doar că Napoleon și Hitler au încercat și ei acest lucru, dar nu le-a reușit. După părerea mea, acum Kaja Kallas va încerca”, a spus premierul ungar.

Declarațiile lui Viktor Orban vin la câteva zile după ce Ungaria a blocat împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei rusești. Banii erau meniți să stabilizeze finanțele țării devastate de război. De asemenea, ministrul de Externe ungar a anunțat că Ungaria va bloca al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei la Consiliul de Afaceri Externe, care va avea loc la data de 23 februarie.

„Nu vom permite adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni, deoarece am clarificat anterior că, până când ucrainenii nu vor relua livrările de petrol către Ungaria, nu vom permite aprobarea deciziilor importante pentru ei. Așadar, mâine, la reuniunea miniștrilor de externe, Ungaria va bloca adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni”, a anunțat Peter Szijjarto.

De asemenea, în acest weekend a început și campania electorală pentru alegerile parlamentare din luna aprilie.

Sondajele de opinie indică cea mai strânsă competiție electorală din ultimii 20 de ani, ceea ce ar putea însemna și cea mai intensă perioadă de campanie. Institute apropiate guvernului măsoară constant avantajul partidului Fidesz. De exemplu, Institutul Nézőpont arăta săptămâna trecută că Fidesz ar obține 46% din voturi, iar Tisza 40%, dacă alegerile ar avea loc acum.

În schimb, institutele independente arată un avans stabil pentru partidul Tisza. Potrivit unui sondaj realizat în urmă cu două săptămâni de Centrul de Cercetare 21, Tisza conduce Fidesz cu 7 puncte procentuale în rândul populației totale, cu 10 puncte în rândul celor care declară că votează un partid și cu 16 puncte în rândul alegătorilor siguri.