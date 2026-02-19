UE ridică miza la negocierile de pace în Ucraina: cere retragerea Rusiei din Transnistria, Belarus, Georgia și Armenia

1 minut de citit Publicat la 09:43 19 Feb 2026 Modificat la 09:43 19 Feb 2026

Kaja Kallas este șefa diplomației Uniunii Europene. Foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană intenționează să ceară retragerea trupelor rusești din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul negocierilor pentru un acord de pace cu Ucraina.

Prevederea apare într-un document distribuit statelor membre de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, scrie The Moscow Times, care citează Radio Europa Liberă.

Documentul se intitulează "Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei păci și securități cuprinzătoare, juste și durabile pe continent".

El conține punctul de vedere al Bruxelles-ului cu privire la condițiile pe care Moscova ar trebui să le îndeplinească pentru a se ajunge la un acord de pace.

Pe lângă retragerea trupelor din țările vecine Rusiei, UE insistă ca Moscova să plătească despăgubiri pentru război, să își retragă trupele din teritoriile ucrainene ocupate, să renunțe juridic la recunoașterea acestor teritorii și să înceteze atacurile hibride împotriva Europei.

UE cere alegeri libere în Rusia, monitorizate internațional, și "asistență" în investigarea asasinări lui Navalnîi și Nemțov

O secțiune separată este dedicată situației politice interne din Rusia.

Astfel, Uniunea Europeană solicită alegeri libere cu observare internațională, eliberarea deținuților politici, readucerea acasă a cetățenilor deportați, abrogarea legii "agenților străini" și asistență în investigarea asasinării politicienilor Alexei Navalnîi și Boris Nemțov.

Bruxellesul subliniază că securitatea continentului este imposibilă fără participarea Uniunii Europene la masa negocierilor de pace în Ucraina.

În acest sens, se discută crearea unui post de Reprezentant Special al UE pentru Relațiile cu Rusia.

Potrivit sursei citate, se așteaptă ca unele dintre propuneri să fie prezentate miniștrilor de externe ai UE la Consiliul pentru Afaceri Externe care are loc 23 februarie în capitala belgiană.

The Moscow Times amintește că Moscova a respins până acum puncte-cheie ale unui posibil acord, inclusiv cerința de a plăti despăgubiri de război și eventuala desfășurare de forțe străine în vestul Ucrainei.