Zelenski: "Știm că americanii, poate și unii europeni, discută un document cu Rusia. Vom reacționa la surprize"

19 Feb 2026

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Sursa foto: Getty Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut o dezvăluire în contextul celei de-a treia runde de negocieri trilaterale de pace purtate miercuri la Geneva cu Rusia și Statele Unite.

Zelenski susține că "americanii, poate și unii europeni, discută un document între NATO și Rusia".

Liderul de la Kiev și-a exprimat suspiciunea că ar putea fi vorba de o decizie în privința "rolului Ucrainei în alianță, dar fără Ucraina".

"Vom reacționa la surprize", a avertizat el.

"Știu că americanii, și poate și unii europeni, discută un nou document cu Rusia, între NATO și Rusia. Când vor avea un astfel de document, vor putea discuta despre orice.

Dar pentru mine este important să discute cu noi despre locul nostru potențial în NATO. Nu doar cu rușii. Cu noi. Pentru că este vorba despre noi.

Dar s-ar putea să o facă și fără noi. Poate că noi nu știm ceva. În orice caz, vom reacționa la surprize, dacă vor apărea."

Rușii și ucrainenii au negociat opt ore pacea la Geneva. Zelenski: "Au existat unele progrese"

După ziua de miercuri, președintele ucrainean a anunțat că nu s-a ajuns la niciun acord asupra celor mai dificile chestiuni în cadrul negocierilor din Elveția.

El a nominalizat statutul teritoriilor din estul Ucrainei ocupate de Rusia și viitorul centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub controlul Kremlinului.

"Putem vedea că s-a lucrat la anumite aspecte, însă deocamdată pozițiile diferă, deoarece negocierile nu au fost ușoare", le-a spus el jurnaliștilor.

Președintele ucrainean a precizat că discuțiile s-au derulat pe plan militar și politic.

El a descris negocierile din , grupul militar drept "constructive".

Zelenski: Suntem mai aproape de un rezultat pe plan militar

"Au existat două grupuri: un grup militar și un grup politic. Suntem mai aproape de finalizarea negocierilor pe plan militar, decât pe plan politic. De ce? Pentru că reprezentanții militari au discutat într-un format trilateral despre desfășurarea unei misiuni de monitorizare a încetării focului, atunci când factorul politic va deschide această posibilitate.

Participanții audiscutat detaliile, aspectele tehnice și capacitățile ambelor părți, în primul rând, ale americanilor, deoarece aceștia vor juca un rol principal în monitorizare.

Există o discuție dificilă cu privire la rolul europenilor. Pentru noi, rolul lor este semnificativ. Este minunat că îi avem pe americani ca parteneri. Dar subliniez iar și iar că, în opinia mea, avem nevoie și de reprezentanți europeni.

Așadar, pe plan militar, suntem mai aproape de un rezultat: un proiect cu toate detaliile privind modul în care trebuie monitorizat (armistițiul) imediat după încetarea focului", a explicat președintele ucrainean.