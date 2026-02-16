CNN: Ungaria cumpără petrol rusesc deși are alternative mai bune. De ce alimentează Orban mașinăria de război a lui Putin

Foto: Getty Images

Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc în ciuda faptului că există și alternative disponibile, se arată într-un nou raport care acuză guvernul de la Budapesta că banii pe care îi economisește prin cumpărarea de petrol ieftin de la statul agresor nu sunt folosiți în beneficiul consumatorilor ungari, scrie CNN, luni.

În loc să fie folosiți pentru schimbarea în bine a vieții ungurilor, banii câștigați prin achizițiile de petrol rusesc ieftin se transformă în profituri pentru cea mai mare companie petrolieră ungară, controlată parțial de fundații cu legături cu premierul Viktor Orban, conform celui mai nou raport al Centrului pentru Studiul Democrației (CSD).

CSD este un institut de politici publice cu sediul în Europa.

Analiza acestuia a arătat că prețurile la combustibili din Ungaria erau cu 18% mai mari decât în Cehia, în 2025. Asta deși Ungaria cumpără petrol rusesc ieftin, iar Cehia achiziționează combustibil din surse alternative, ceva mai costisitor.

Cercetarea contrazice susținerile lui Orban, conform cărora Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc pentru ca cetățenii săi să beneficieze de un preț mai bun.

Raportul arată că economiile se duc de fapt în conturile MOL. Veniturile companiei petroliere ungare au crescut cu 30 la sută de când Rusia a invadat Ucraina.

„Dependența de petrol la preț mic nu a ajuns să fie și în beneficiul consumatorilor”, spune Martin Vladimirov, director la programul de energie și climă al CSD.

„În loc, profitul din vânzăril de petrol ieftin merg în buzunarele distribuitorului monopolist MOL, în formă de profit în exces. La rândul său, el finanțează indirect rețelele de capturare ale statului ale lui Orban”.

După ce Rusia invadat Ucraina acum aproape patru ani, țările UE au început procesul de eliminare a dependenței lor de petrolul și gazele rusești.

Uniunea Europeană a dat Ungariei, Slovaciei și Cehiei – trei țări central-europene care aveau o dependență puternică de importurile energetice din Rusia – o derogare pentru 2022, urmând ca ele să înceapă rapid procesul de decuplare.

De atunci, Cehia a oprit importurile de petrol rusesc, însă Ungaria și Slovacia s-au folosit de derogare pentru a-și crește dependența. Anul trecut, Ungaria a obținut 92% din țițeiul său din Rusia, în creștere de la 61% înainte de invazie.

Când SUA au anunțat sancțiuni împotriva a doi mari giganți petrolieri ruși, în octombrie, Orban a fugit la Casa Albă pentru a cere o derogare de un an de la sancțiuni.

Analiștii CSD spun că decizia Ungariei de a continua să cumpere petrol rusesc este o decizie politică, nu o necesitate comercială sau logistică.

„În ciuda unui acces complet la rute de aprovizionare alternative, Ungaria și-a crescut dependența de petrolul din Rusia, transformând o derogare temporară a UE într-o portiță utilizabilă permanent pentru a ocoli regimul de sancțiuni”, se arată în raport.

Ungaria și-a crescut dependența energetică de Rusia

Ungaria primește țiței rusesc prin conducta Drujba, o țeavă care traversează Ucraina dar care este conectată și la conducta Adria. Aceasta din urmă trece prin Croația și aduce petrol non-rusesc din Mediterana.

Cercetătorii CSD spun că această conductă are o capacitate suficientă să satisfacă nevoile Ungariei și Slovaciei și că taxele de tranzit sunt de 1,7 ori mai mici decât cele ale conductei Drujba.

În același timp, însă, țițeiul rusesc este semnificativ mai ieftin decât cel din alte surse – raportul arată că între ianuarie 2024 și august 2025, țițeiul rusesc era cu 20% mai ieftin în medie.

Dar acest preț redus nu s-a tradus și în reduceri de prețuri pentru consumatorul final din Ungaria.

Anul trecut, prețurile la combustibili înainte de taxare, în medie, erau cu 18% mai mari în Ungaria decât în Cehia. Motorina era și ea cu 10% mai scumpă. CSD spune că deși MOL cumpără petrol la un preț semnificativ mai mic, îl vinde la aceleași prețuri precum competitorii săi regionali. Așa și-a crescut puternic veniturile.

„Veniturile operaționale ale companiei au crescut cu 30% față de cele pre-invazie, în timp ce trei fundații cu legături cu Viktor Orban controlează 30,49$ din acțiunile MOL. Surplusurile intră, astfel, în cele mai influente rețele de captură statală ale lui Orban”, se arată în raport.

Printre ele, se numără și Colegiul Mathias Corvinus, cea mai mare școală privată din Ungaria. Ea are legături cu guvernul Orban.

Raportul contrazice și susținerile lui Orban că Ungaria nu are altă opțiune decât petrolul rusesc – rafinăriile ungare sunt capabile din punct de vedere tehnic să proceseze țițeiul din surse alternative.

CSD dă și exemplele Bulgariei și Cehiei, care au oprit achizițiile de petrol rusesc de când a fost pornită invazia și „nu au trecut prin niciun șoc al prețurilor sau aprovizionării și au în continuare unele dintre cele mai mici prețuri din UE”.