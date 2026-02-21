Începe campania pentru alegerile parlamentare în Ungaria

Peter Magyar și Viktor Orban. sursa: colaj foto Getty

Campania electorală pentru alegerile parlamentare din aprilie a început în acest weekend în Ungaria. Afișele pot fi acum amplasate, campania este liberă, iar candidații își ridică formularele de susținere de la birourile electorale locale, scrie Euronews.

Candidații individuali trebuie să strângă cel puțin 500 de semnături valabile pentru a fi înscriși pe buletinul de vot. Înregistrarea lor trebuie finalizată cel târziu până la 6 martie, iar formularele de nominalizare trebuie depuse la birourile electorale până la aceeași dată. Astfel, candidații și organizațiile care îi susțin au la dispoziție două săptămâni pentru colectarea semnăturilor.

Alegătorii care doresc să voteze pentru o listă națională pe 12 aprilie își pot depune, de asemenea, susținerile începând de acum. Formațiunile politice și organizațiile reprezentative ale minorităților naționale au putut să își înregistreze candidatura și să se înscrie ca organizații nominalizatoare la Comitetul Electoral Național începând cu 3 februarie.

Potrivit Legii privind procedurile electorale, campania electorală include orice activitate menită să influențeze sau să încerce să influențeze voința alegătorilor. Aceasta poate include afișe, contact direct cu alegătorii, publicitate politică, propagandă electorală și întâlniri electorale.

Nu sunt considerate campanie electorală activitățile organismelor electorale, comunicarea personală între cetățeni, precum și activitatea Curții Constituționale, a autorităților locale și a altor instituții ale statului desfășurată în exercitarea atribuțiilor legale.

Se anunță o campanie dură

Sondajele de opinie indică cea mai strânsă competiție electorală din ultimii 20 de ani, ceea ce ar putea însemna și cea mai intensă perioadă de campanie. Institute apropiate guvernului măsoară constant avantajul partidului Fidesz. De exemplu, Institutul Nézőpont arăta săptămâna trecută că Fidesz ar obține 46% din voturi, iar Tisza 40%, dacă alegerile ar avea loc acum.

În schimb, institutele independente arată un avans stabil pentru partidul Tisza. Potrivit unui sondaj realizat în urmă cu două săptămâni de Centrul de Cercetare 21, Tisza conduce Fidesz cu 7 puncte procentuale în rândul populației totale, cu 10 puncte în rândul celor care declară că votează un partid și cu 16 puncte în rândul alegătorilor siguri. Partidul Patria Noastră, Coaliția Democratică și, posibil, Partidul Câinelui cu Două Cozi din Ungaria au încă șanse să intre în parlament.

Rezultatul este dificil de anticipat

Rezultatele sondajelor trebuie privite cu prudență, nu doar din cauza diferențelor semnificative dintre ele și a posibilității ca preferințele electorale să se schimbe în următoarele 50 de zile, ci și pentru că este important modul în care popularitatea partidelor se va transforma în voturi efective pe 12 aprilie, respectiv capacitatea fiecăruia de a-și mobiliza susținătorii și de a transforma voturile în mandate parlamentare.

Acest lucru va depinde de sistemul electoral maghiar. Potrivit experților, actuala configurație a circumscripțiilor avantajează Fidesz cu aproximativ 2-3% la rezultatul pe listă. Astfel, chiar și într-un scenariu extrem, partidul Tisza ar putea obține mai multe voturi, dar Fidesz ar putea câștiga mai multe mandate și ar putea forma guvernul. De asemenea, sondajele nu includ voturile din afara granițelor, care cel mai probabil vor îmbunătăți scorul actualului partid de guvernământ.

Orbán și Péter Magyar, în turneu prin țară

Campania principalelor partide a început cu mult înainte de perioada oficială de 50 de zile. Candidații și politicienii populari ai Fidesz participă la evenimente publice, János Lázár organizează tot mai des sesiuni „Lázár info”, iar premierul Viktor Orbán participă la mitinguri în weekend și la apariții neanunțate în timpul săptămânii, de regulă în fața unui public restrâns și cu ușile închise. Evenimentele sunt organizate de Cercurile Cetățenilor Digitali, o inițiativă Fidesz, și sunt prezentate drept mitinguri anti-război. În acest weekend, premierul participă la un eveniment în Békéscsaba.

Și partidul Tisza și-a intensificat activitatea. Luni, Péter Magyar a început un turneu de 55 de zile intitulat „Acum sau niciodată”, urmând să susțină discursuri în locații anunțate public din întreaga țară.

Vineri s-a anunțat că el va fi cap de listă și candidat la funcția de prim-ministru al partidului Tisza, fiind nominalizat în unanimitate de conducerea partidului și de cei 106 candidați. Partidul va organiza, sâmbătă, un eveniment de lansare a campaniei la Budapesta, urmat de continuarea turneului în Kaszaper, Makó și Szeged.

Multă dezinformare online

Cea mai notabilă noutate a campaniei din acest an este utilizarea pe scară largă a conținutului generat de inteligența artificială. În ultimele luni, numeroase videoclipuri realizate cu ajutorul AI au apărut pe rețelele sociale apropiate guvernului și în reclamele online. Personajul principal este, de regulă, Péter Magyar, iar scenariul sugerează că politicianul opoziției ar confirma acuzații formulate de oficiali guvernamentali. Multe dintre afișele stradale folosesc metode similare.

Videoclipurile generate de calculator apar uneori și pe pagina de Facebook a premierului sau pe platformele oficiale Fidesz. De exemplu, recent, un clip publicat pe pagina Fidesz, în care o fată plânge după ce tatăl ei este împușcat, a stârnit controverse puternice. Mesajul filmului, care a depășit jumătate de milion de vizualizări, este că oricine nu votează Fidesz riscă războiul.

Conținut similar este folosit și de partea opoziției. În urmă cu câteva zile, pe pagina Ellenszél, apropiată Coaliției Democrate, a fost lansată o campanie AI în sprijinul uneia dintre principalele promisiuni ale partidului, respectiv retragerea dreptului de vot pentru maghiarii din afara granițelor. Videoclipurile, vizionate de sute de mii de ori, arată un maghiar din afara țării declarând că va vota Fidesz și că nu îl interesează ce se întâmplă în Ungaria, pentru că nu locuiește acolo.

Campania, semnalată și de Political Capital, a generat reacții intense online. Mulți utilizatori au crezut că persoanele din clipuri sunt reale, mai ales că pe versiunea pentru desktop nu există un avertisment clar că materialul este produs artificial, iar pe telefon acesta apare doar sub forma unei mențiuni discrete. Este de așteptat ca în perioada campaniei să apară tot mai mult conținut fals pe internet.