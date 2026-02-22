„Inima arsă de degerături”. Domenico, un băiețel din Italia, care primise o inimă nouă în decembrie, a murit

Spitalul Monaldi, unde era tratat, a precizat că starea de sănătate a băiatului s-a înrăutățit „brusc și ireversibil”. Foto: Profimedia

Un copil de doi ani din Italia, căruia i-a fost transplantată o inimă deteriorată grav de gheața carbonică în timpul transportului, a murit. Avocatul familiei a descris organul primit ca fiind „ars de degerături”. Cazul a revoltat întreaga Italie și inclusiv premierul Giorgia Meloni a cerut autorităților să clarifice incidentul. A fost deschis un dosar penal în care șase medici sunt anchetați acum pentru ucidere din culpă, relatează BBC.

Domenico a murit sâmbătă, puțin înainte de ora 09:30, ora locală (08:30 GMT), a anunțat avocatul familiei, Francesco Petruzzi. La rândul ei, mama copilului le-a spus jurnaștilor: „S-a terminat. Domenico nu mai este”.

Spitalul Monaldi, unde era tratat, a precizat că starea de sănătate a băiatului s-a înrăutățit „brusc și ireversibil”.

„Inima arsă de degerături”

Copilul de doi ani a fost ținut pe suport vital la Napoli aproape două luni până când o inimă a devenit disponibilă la sfârșitul lunii decembrie. Însă, organul nu ar fi fost transportat corespunzător și ar fi intrat în contact direct cu gheața uscată, provocând leziuni severe ale țesutului.

Petruzzi a declarat că organul a ajuns „ars de degerături” după ce a fost transportat pe o distanță de peste 800 de kilometri de la Bolzano la Napoli într-un recipient neadecvat, alături de gheață, fără un termometru care să alerteze echipa medicală asupra temperaturii scăzute.

Miercuri, un grup de specialiști în pediatrie a concluzionat că starea lui Domenico „nu era compatibilă” cu un alt transplant. Medicii avertizaseră că utilizarea prelungită a sistemului de suport vital ar fi putut compromite plămânii, ficatul și rinichii copilului.

Petruzzi a declarat la acel moment că familia dorea să vadă toate dosarele medicale relevante: „Dacă timpul pentru speranță s-a terminat, atunci a început timpul responsabilității.”

Procurorii au deschis o anchetă în acest caz, iar șase medici au fost puși sub urmărire penală într-un dosar care a stârnit indignare în Italia.

Mama sa, Patrizia Mercolino, ceruse ajutorul Papei pentru fiul ei. Ea a spus, după moartea lui Domenico, că va fi înființată o fundație în numele fiului său. Avocatul familiei a precizat că fundația va fi pentru „toți copiii care nu pot face un transplant și pentru a ajuta toate victimele malpraxisului și neglijenței medicale”.

Cazul a revoltat toată Italia

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a spus că „întreaga Italiei deplânge pierderea micuțului Domenico, un luptător care nu va fi uitat niciodată”.

Pe X, ea a scris: „În numele meu și al guvernului, transmit cele mai sincere condoleanțe și profunda compasiune mamei sale Patrizia, tatălui său Antonio și tuturor celor dragi. Sunt sigură că autoritățile competente vor clarifica în totalitate acest incident teribil”

L’Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato.

Alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio.

Sono certa che… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 21, 2026

Ministrul italian al Sănătății, Orazio Schillaci, a declarat la începutul acestei săptămâni că „trebuie să clarificăm” ce s-a întâmplat. „Îi datorăm acest lucru copilului, familiei, dar și tuturor italienilor. Avem un serviciu național de sănătate excelent, care a putut gestiona și aproape întotdeauna rezolva situații complexe. Așadar, cred că cetățenii nu ar trebui să își piardă încrederea”, a adăugat el.