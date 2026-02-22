CNAIR: Nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricționate din cauza ninsorilor

1 minut de citit Publicat la 12:50 22 Feb 2026 Modificat la 12:50 22 Feb 2026

16 județe și București s-au aflat sub Cod galben de ninsori și viscol până duminică la ora 10:00 dimineața. Foto: Getty Images

Nu mai sunt sectoare de drum închise sau pe care se circulă cu restricții din cauza episodului de ninsori abundente și viscol, care a provocat haos pe șoselele din 16 județe, a anunțat, duminică, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„În urma intervențiilor permanente și constante ale personalului CNAIR, în prezent nu mai sunt sectoare din rețeaua rutieră națională închise sau restricționate din cauza condițiilor meteorologice specific sezonului de iarnă”, potrivit unui comunicat al instituției, citat de Agerpres.

Conform sursei citate, de sâmbătă, ora 18:00 până duminică, ora 6:00, personalul CNAIR a acționat cu 1.098 utilaje și a răspândit 5.188,8 tone de material antiderapant și 8,2 tone clorură de calciu.

CNAIR recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile meteo și eventualele restricții de trafic, să utilizeze corect sistemele de iluminare și climatizare și să își adapteze viteza la starea carosabilului, păstrând în permanență o distanță de siguranță față de celelalte vehicule.

Cel mai lung episod de ninsori din această iarnă a provocat haos pe şosele. Duminică dimineața încă erau închise circulației 14 județene din Brăila, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Prahova din cauza nămeților.

Zeci de mașini au fost abandonate, iar autoritățile s-au luptat să îndepărteze zăpada și să salveze oamenii. Au trimis inclusiv şenilate pentru a-i salva pe cei blocaţi cu maşinile în zăpadă.