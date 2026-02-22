O mașină de 50.000 de euro, căutată de poliția din Italia, a fost găsită în Bihor

Autoturismul, estimat la o valoare de 50.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituţiei. Foto: Poliția de Frontieră

O mașină de 50.000 de euro, înmatriculată în România, dar căutată de autoritățile din Italia pentru a fi confiscată, a fost descoperită de polițiștii de frontieră din Borș, județul Bihor. Șoferul avea permisul suspendat și s-a ales acum cu dosar penal pentru tăinuire și conducerea unui vehicul fără carnet de conducere valabil.

„În data de 22.02.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Borș au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicație din apropierea frontierei. În cadrul acestora, a fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în România, condus de un cetățean român”, a transmis Poliția de Frontieră.

În urma verificărilor, agenții au constatat autoturismul figurează în bazele de date ca fiind „bun căutat pentru confiscare”, alertă introdusă de autoritățile din Italia.

Totodată, s-a constatat că șoferul autoturismului are dreptul de a conduce suspendat.

De asemenea, polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal pe numele șoferului pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire și conducerea unui vehicul având permisul de conducere suspendat.