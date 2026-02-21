Câte companii românești folosesc AI: „IT-ul generează 7% din PIB, dar mai puțin de 30% dintre români au competențe digitale avansate”

Doar 5% din companiile românești folosesc Inteligența Artificială, arată reprezentanții industriei de profil. Foto: Getty Images

Sectorul IT autohton contribuie cu peste 7% din Produsul Intern Brut (PIB) al României, scrie Agerpres, care citează date ale Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS).

Aceeași sursă arată însă că doar 5% dintre companiile active pe piaţa naţională folosesc Inteligenţa Artificială (AI), în timp ce mai puţin de o treime dintre adulţi au competenţe digitale avansate.

Potrivit organizaţiei, după un deceniu de creştere accelerată, industria IT din România se apropie de un punct de inflexiune, iar fără un salt clar către inovare, productivitate şi valoare adăugată, avantajul competitiv construit în ultimii ani riscă să se erodeze.

"Deşi sectorul contribuie cu peste 7% din PIB-ul României, în ansamblul economiei naţionale doar 5% dintre companii folosesc Inteligenţa Artificială, sub 20% utilizează servicii de cloud, iar mai puţin de o treime dintre adulţi au competenţe digitale avansate.

Aceste cifre definesc miza următorului deceniu pentru economia românească şi stau la baza ANIS International Summit 2026, de la Bucureşti", menţionează ANIS.

Reprezentant al Patronatului IT: România trebuie să decidă dacă adoptă modelul bazat pe inovare

"România trebuie să decidă dacă rămâne într-un model economic bazat pe volum şi cost, sau trece la un model bazat pe inovare. Aceasta este conversaţia pe care o aduce în prim-plan ANIS International Summit 2026: trecerea de la creştere la inovare, pentru o valoare adăugată mai mare", a declarat directoarea executivă ANIS, Corina Vasile.

ANIS International Summit 2026 va avea loc pe data de 12 mai 2026, la Bucureşti, sub titlul "From Scale to Innovation: Romania's Next Competitive Edge", evenimentul fiind urmat de Gala Premiilor de Excelenţă ale Industriei IT.

Summitul reuneşte lideri ai industriei IT, decidenţi guvernamentali şi experţi internaţionali.

Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii este organizaţia reprezentativă a industriei de IT din România, cu peste 150 de companii-membre.