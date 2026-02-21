„Nu te uita la CV”. La ce este atent Elon Musk în momentul în care angajează o persoană

În primii ani ai companiei SpaceX, el a intervievat personal primele mii de angajați. Foto: Getty Images

În competiția acerbă pentru supremație în tehnologie, găsirea oamenilor potriviți nu este deloc simplă, spune miliardarul Elon Musk, potrivit Fortune.

Cunoscut pentru stilul său de conducere extrem de implicat, pe care l-a descris în glumă drept „nanomanagement”, Musk a tratat cu aceeași atenție și procesul de recrutare. În primii ani ai companiei SpaceX, el a intervievat personal primele mii de angajați, până când volumul de muncă nu i-a mai permis acest lucru.

Astăzi, se bazează pe echipa sa pentru a identifica acel „factor wow” și le cere colaboratorilor să prezinte pe scurt dovezi clare ale unor abilități ieșite din comun. Într-o discuție cu John Collison, cofondatorul Stripe, și cu podcasterul Dwarkesh Patel, Musk a explicat cum vede el selecția candidaților.

„În general, le spun oamenilor, și încerc să-mi spun și mie, să nu se uite la CV. Contează interacțiunea directă. Un CV poate părea impresionant, dar dacă după 20 de minute de conversație nu spui «Wow», atunci trebuie să ai încredere în impresia din discuție, nu în hârtie”, a afirmat el.

Musk admite că a făcut și greșeli în recrutare

Potrivit lui Musk, această abordare a dat rezultate. În prezent, echipa de conducere a Tesla are o vechime medie de 10–12 ani. Au existat însă și perioade, mai ales în fazele de creștere accelerată, când funcțiile executive se schimbau frecvent.

El își amintește că, la un moment dat, companii precum Apple au încercat agresiv să atragă lideri și ingineri de la Tesla. În 2018, Apple a angajat zeci de foști salariați Tesla pentru proiectul său de mașină electrică, între timp abandonat, dar și pentru alte poziții, potrivit CNBC.

La acea vreme, circula ideea că angajații Tesla aveau un fel de „praf magic”, adică o experiență care garanta succesul oriunde ar fi mers. Apple ar fi oferit salarii duble față de cele de la Tesla. În Silicon Valley, spune Musk, astfel de „transferuri” sunt ușor de realizat, pentru că angajații nu trebuie să își schimbe orașul sau stilul de viață.

Cu aproximativ 200.000 de angajați în cele cinci companii pe care le conduce, Musk admite că a făcut și greșeli în recrutare.

„Am căzut și eu în capcana asta, în ideea că dacă angajezi pe cineva de la Google sau Apple, va avea automat succes”, a spus el.

În opinia sa, un CV puternic și un istoric profesional impresionant nu spun întreaga poveste. Contează la fel de mult talentul, motivația și caracterul candidatului.

„Cred că bunătatea este importantă. La un moment dat am subestimat acest aspect. E important să fie o persoană de încredere. Inteligentă, talentată și dispusă să muncească”, a explicat Musk.

Schimbări recente în companiile lui Musk

În ultimii ani, firmele conduse de Musk s-au confruntat cu plecări importante la nivel executiv. Unii angajați au ales să își lanseze propriile startup-uri sau să ia o pauză, alții au invocat epuizarea sau nemulțumiri legate de deciziile strategice, orientările politice ale lui Musk ori de concedierile recente.

Potrivit Financial Times, directorul IT al Tesla, precum și membri importanți din departamentele de afaceri publice și din operațiunile americane de baterii și sisteme de propulsie au părăsit compania în ultimii ani.

De asemenea, Mike Liberatore, director financiar al startup-ului de inteligență artificială xAI, a plecat după doar trei luni pentru a se alătura OpenAI. Pe LinkedIn, el a descris perioada drept „102 zile — 7 zile pe săptămână la birou; peste 120 de ore de muncă pe săptămână; o experiență intensă, ca să spunem așa”.

Angajați citați de Financial Times susțin că presiunea la xAI a crescut, pe fondul competiției și al rivalității personale dintre Musk și directorul general al OpenAI, Sam Altman.

În august, Musk, investitor timpuriu în companie, a intentat un proces antitrust împotriva OpenAI și Apple, acuzându-le că încearcă să limiteze competiția în domeniul inteligenței artificiale. La rândul său, OpenAI l-a acuzat pe Musk de hărțuire și de tentative de a încetini evoluția companiei.