Explozii în Liov. O polițistă a fost ucisă, 15 răniți. Este anchetat un atac terorist

1 minut de citit Publicat la 10:10 22 Feb 2026 Modificat la 10:10 22 Feb 2026

„Acesta a fost un atac terorist. În prezent, 14 victime au fost spitalizate”, a raportat primarul orașului Liov, Andrii Sadovîi. Foto: Andrii Sadovîi

Mai multe explozii au zguduit duminică orașul Liov, din vestul Ucrainei, rănind 15 persoane și ucigând un ofițer de poliție, într-un atac pe care primarul orașului l-a numit „atac terorist”. Ofițerii de poliție interveneau în urma unei spargeri la un magazin când a izbucnit o primă explozie. O a doua explozie a avut loc după ce un alt echipaj de poliție a sosit la fața locului, a adăugat Parchetul din regiunea Liov, scrie Kyiv Independent.

Exploziile au avut loc în apropierea orașului vechi istoric din Liov, o zonă populară și frecventată de localnici și turiști.

„Acesta a fost un atac terorist. În prezent, 14 victime au fost spitalizate”, a raportat primarul orașului Liov, Andrii Sadovîi. El a declarat ulterior că 15 persoane au fost rănite în explozie.

„S-a stabilit preliminar că o polițistă în vârstă de 23 de ani a fost ucisă. O mașină de patrulare și un vehicul civil au fost avariate”, a declarat Parchetul din regiunea Liov.

Exploziile au avut loc după ce ofițerii au sosit la fața locului ca răspuns la un apel, a anunțat Poliția Națională a Ucrainei într-un comunicat. Ofițerii de poliție interveneau în urma unei spargeri la un magazin când a izbucnit o primă explozie. O a doua explozie a avut loc după ce un alt echipaj de poliție a sosit la fața locului, a adăugat Parchetul.

„În urma exploziilor din Liov, există ofițeri de poliție morți și răniți”, se arată în anunț.

Exploziile au fost auzite de un jurnalist de la Kyiv Independent aflat la fața locului în jurul orei 00:25, ora locală. Oficialii nu au anunțat încă cine ar putea fi în spatele atacului fatal, în timp ce autoritățile continuă să evalueze situația.