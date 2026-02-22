Pakistan a lansat mai multe atacuri aeriene asupra Afganistanului. Kabulul a anunțat că în raiduri au murit 18 civili, inclusiv copii

Loviturile au vizat talibanii pakistanezi – cunoscuți și sub numele de Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) – și afiliații acestora, precum și un grup asociat cu Statul Islamic. Foto: Getty Images

Pakistan a anunțat, duminică dimineața, că a lansat atacuri aeriene asupra mai multor obiective din Afganistan. Islamabad susține că a țintit tabere ale talibanilor pakistanezi pe care îi consideră responsabili de mai multe atacuri teroriste în Pakistan, în timp ce afganii acuză că raidurile au avut loc în provincii cu civili și că au ucis 18 oameni, inclusiv femei și copii, potrivit The Guardian și CNN.

Ministerul Informațiilor din Pakistan a anunțat că armata sa a desfășurat „operațiuni selective, bazate pe informații” împotriva a șapte tabere aparținând militanților pe care îi consideră responsabili pentru o serie recentă de atacuri mortale pe teritoriul său.

Loviturile au vizat talibanii pakistanezi – cunoscuți și sub numele de Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) – și afiliații acestora, precum și un grup asociat cu Statul Islamic.

Raidurile au avut loc după ce guvernul de la Islamabad a pus o serie de atentate sinucigaşe cu bombe, în Pakistan, pe seama unor luptători care acţionează de pe teritoriul afgan, potrivit Agerpres.

Ministrul Apărării din Afganistan a confirmat loviturile, într-un comunicat de presă, denunțându-le drept „o violare evidentă a suveranității Afganistanului” și o „încălcare clară” a legii internaționale. Loviturile au avut loc în zone cu civili, în provinciile din est ale Afganistantului, Nangarhar și Paktika, și au ținut un seminar religios și „mai multe locuințe civile”, a adăugat ministrul. Aceasta a avertizat că va urma o ripostă „adecvată şi proporţională”.

Ministerul pakistanez al Apărării susţine însă în comunicatul difuzat pe platforma X că deţine „dovezi concludente” potrivit cărora atentatele - care au avut loc inclusiv în luna dinaintea Ramadanului, sfântă pentru musulmani - au fost comise de talibanii din Pakistan, la ordinele conducerii acestora din Afganistan.

Press Release

21 February, 2026



In the aftermath of recent suicide bombing incidents in Pakistan, including Imam Bargah at Islamabad, one each in Bajaur and Bannu followed by another incident today in Bannu during the holy month of Ramzan, Pakistan has conclusive evidence that… — Ministry of Information & Broadcasting (@MoIB_Official) February 21, 2026

Obiectivele de pe teritoriul afgan lovite ca ripostă au fost şapte tabere şi ascunzători ale teroriştilor, selectate pe baza unor informaţii secrete, mai arată comunicatul.

În octombrie, Pakistanul a efectuat, de asemenea, lovituri în interiorul Afganistanului pentru a viza ascunzători ale militanților.

Ministrul pakistanez al informațiilor, Attaullah Tarar, a declarat că Pakistanul „a depus întotdeauna eforturi pentru a menține pacea și stabilitatea în regiune”, dar a adăugat că siguranța și securitatea cetățenilor pakistanezi rămân o prioritate de top.

Atacul Pakistanului are loc la câteva zile după ce un atacator sinucigaș, sprijinit de oameni înarmați, a izbit un vehicul încărcat cu explozibili de zidul unui post de securitate din districtul Bajaur, în provincia nord-vestică Khyber Pakhtunkhwa, la granița cu Afganistanul. Explozia a provocat prăbușirea unei părți a complexului, ucigând 11 soldați și un copil. Autoritățile au declarat ulterior că atacatorul era cetățean afgan.

Cu câteva ore înainte de cele mai recente lovituri, un alt atacator sinucigaș a vizat un convoi de securitate în apropiere, în districtul Bannu din nord-vest, ucigând doi soldați.

După violențele de sâmbătă, armata pakistaneză a avertizat că nu va „da dovadă de nicio reținere”, iar operațiunile împotriva celor responsabili vor continua „indiferent de locația lor”, un limbaj care sugerează creșterea tensiunilor între Islamabad și Kabul.

Tarar a afirmat că Pakistanul deține „dovezi concludente” că atacurile recente, inclusiv un atentat sinucigaș care a vizat o moschee șiită din Islamabad și a ucis 31 de credincioși la începutul acestei luni, au fost comise de militanți care au acționat la „ordinul conducerii și coordonatorilor lor din Afganistan”.

El a spus că Pakistanul a îndemnat în repetate rânduri autoritățile talibane din Afganistan să ia măsuri verificabile pentru a împiedica grupările militante să folosească teritoriul afgan pentru a lansa atacuri în Pakistan, dar a susținut că nu a fost întreprinsă nicio acțiune substanțială.

De asemenea, el a declarat că Pakistanul a cerut comunității internaționale să facă presiuni asupra autorităților talibane din Afganistan pentru a-și respecta angajamentele asumate prin Acordul de la Doha, de a nu permite ca teritoriul lor să fie folosit împotriva altor țări.