Coaliția negociază cum împarte banii. Ministrul Darău blochează ajutoarele de stat cerute de PSD. Liniile roșii ale social-democraților

Liderii partidelor din Coaliţie se întâlnesc luni să negocieze cum împart puţinii bani din buget, în plin scandal legat de propunerile de relansare economică. Sursa foto: Agerpres

Liderii partidelor din Coaliţie se întâlnesc luni să negocieze cum împart puţinii bani din buget, în plin scandal legat de propunerile de relansare economică. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, l-a ameninţat pe premierul Ilie Bolojan că PSD nu va vota nici bugetul, nici pachetul trei de măsuri fiscale fără garanţii pentru măsurile sociale. Şeful Executivului spune că este de acord cu propunerile atât timp cât miniştrii vin şi cu surse de finanţare, astfel încât să nu fie depăşit deficitul stabilit cu Comisia Europeană. Blocajul privind măsurile de relansare economică ar proveni de la ministrul USR-ist al Economiei, Irineu Darău, care a cerut să gestioneze el, prin minister, o parte dintre proiecte, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. Din punctul de vedere al măsurilor, acestea sunt închise, singura problemă rămâne cine le gestionează. Dacă acest blocaj va fi rezolvat luni, marți ar putea avea loc ședința extraordinară de Guvern pentru cele două ordonanțe, potrivit surselor.

Se așteaptă discuții extrem de tensionate deoarece președintele PSD, Sorin Grindeanu, a amenințat încă de săptămâna trecută că are linii roșii peste care nu va trece. Fără un acord pe pachetul de solidaritate socială, finanțare suficientă pentru administrațiile locale și continuarea finanțării construcției de autostrăzi, nu vor vota proiectul de buget.



Practic, PSD cere:

Menținerea sumelor alocate primarilor, de la bugetul de stat, la nivelul anului trecut, fără că sumele să fie scăzute din cauza majorării taxelor locale (așa cum ar vrea premierul Bolojan)



Angajații din Educație, sănătate, poliție, jandarmerie și armata, să fie exceptați de la tăierile de 10% a cheltuielilor din bugetul pe 2026.



Pachet de solidaritate pentru pensionari cu pensii mici (ajutoarele one off înainte de Paște și de Crăciun), sprijin pentru copii vulnerabili, familii monoparentale și cei cu venit minim.



Eliminarea CASS de 10% pentru mamele aflate în concediu de creșterea copilului și veteranii de război.



Tot în ședința de azi discută și despre măsurile PSD de relansare economică, pentru că premierul Bolojan vrea că ele să fie adoptate de Guvern până la sfârșitul săptămânii.



PSD vrea scheme de ajutor de stat pentru resurse minerale, materii prime critice, cercetare-dezvoltare și industria de apărare, dar și facilități fiscale pentru afaceri: credit fiscal inclusiv deduceri din impozitul pe profit pentru micro întreprinderi.



Premierul Bolojan susține că este de acord cu aceste măsuri atâta timp cât miniștrii vin și cu surse de finanțare, pentru că nu pot depăși deficitul bugetar stabilit cu CE, care trebuie să se încadreze în 6,2% PIB.

Surse au declarat că nu sunt șanse ca legea bugetului să fie pusă în transparență până miercuri și nici să ajungă săptămâna viitoare în Parlament.

Vineri, PSD a făcut apel la PNL şi USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică, despre care spune că este singura reformă autentică a actualei Coaliţii de guvernare. Social-democraţii cereau săptămâna trecută ca Pachetul de măsuri să fie avizat urgent de Ministerul Economiei.

PSD subliniază că programul pe care l-a iniţiat încă din luna septembrie 2025 a fost deja întârziat nepermis de mult, fapt care a accentuat declinul economic provocat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan în cursul anului trecut”, spun social-democraţii într-un comunicat oficial.

Premierul declara recent că pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică trebuie adoptate dar e nevoie de avize de la ministere şi e nevoie şi de un vot în CES.

”Până la sfârşitul săptămânii viitoare, să putem pregăti acest buget, să definitivăm toate discuţiile legate de principale alocări, de proiectele de investiţii, de alte aspecte care ţin de buget, iar în pregătirea bugetului, în prealabil, ar fi bine să adoptăm - şi vom adopta - cred eu, din motive de calendar, pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică la începutul săptămânii viitoare. Nu pot fi adoptate în această săptămână pentru că, în afară de avizarea de la ministere, e nevoie şi de un vot în CES, în acest Consiliu, în aşa fel încât să fie parcursă integral procedura şi asta necesită două-trei zile în plus”, declara premierul Ilie Bolojan într-un interviu.